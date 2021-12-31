Коэффициенты на матч Овьедо — Понферрадина
«Овьедо»
После первого круга «Овьедо» находится на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 29 баллов и отстает на два пункта от зоны плей-офф.
«Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние семь встреч. Эта неудача произошла с ними пару туров тому назад, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 0:1.
Также в этот период «синие» смогли добыть две виктории и четыре раза делили очки со своими оппонентами. Одна из этих мировых пришлась на минувший игровой день — на выезде с «Фуэнлабрадой» 0:0.
В целом, «Овьедо» неплохо выступает в данном первенстве на своем поле, проиграв только раз за десять проведенных матчей, еще четыре встречи команда выиграли и пять раз играла вничью.
«Понферрадина»
«Понферрадина» с 37 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице Сегунды. Лидеру она проигрывает много, а второй строке уступает лишь два пункта.
«Сине-белые» последний раз уходили с поля побежденными еще в середине ноября, проиграв тогда на выезде новичку «Бургосу» со счетом 0:1. После этого они выиграли три поединка подряд.
Последующие же два матча леонцы свели вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Леганесом» 1:1 и дома с «Аморебьетой» 1:1 в минувшем игровом дне.
Только 15 из 37 баллов «Понфа» заработала вдали от дома, победив в четырех встречах при трех фиаско и трех мировых исходах.
В первом круге этого первенства победил «Овьедо» 2:1, а в прошлом сезоне в противостоянии этих клубов «Понферрадина» набрала четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.10, победа «Понферрадины» — 3.66, ничья — 3.36.
Зачастую в последнее время в играх между этими командами в первом тайме забивается больше голов, чем во втором. Прогнозируем, что и сейчас в первой половине встречи будет забит хоть один мяч.