В пятницу, 31 декабря, в рамках 22-го тура второго испанского дивизиона «Овьедо» на своей арене примет «Понферрадину». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Овьедо» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Овьедо»

После первого круга «Овьедо» находится на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 29 баллов и отстает на два пункта от зоны плей-офф.

«Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние семь встреч. Эта неудача произошла с ними пару туров тому назад, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 0:1.

Также в этот период «синие» смогли добыть две виктории и четыре раза делили очки со своими оппонентами. Одна из этих мировых пришлась на минувший игровой день — на выезде с «Фуэнлабрадой» 0:0.

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В целом, «Овьедо» неплохо выступает в данном первенстве на своем поле, проиграв только раз за десять проведенных матчей, еще четыре встречи команда выиграли и пять раз играла вничью.

«Понферрадина»

«Понферрадина» с 37 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице Сегунды. Лидеру она проигрывает много, а второй строке уступает лишь два пункта.

«Сине-белые» последний раз уходили с поля побежденными еще в середине ноября, проиграв тогда на выезде новичку «Бургосу» со счетом 0:1. После этого они выиграли три поединка подряд.

Последующие же два матча леонцы свели вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Леганесом» 1:1 и дома с «Аморебьетой» 1:1 в минувшем игровом дне.

Только 15 из 37 баллов «Понфа» заработала вдали от дома, победив в четырех встречах при трех фиаско и трех мировых исходах.

В первом круге этого первенства победил «Овьедо» 2:1, а в прошлом сезоне в противостоянии этих клубов «Понферрадина» набрала четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.10, победа «Понферрадины» — 3.66, ничья — 3.36.

Зачастую в последнее время в играх между этими командами в первом тайме забивается больше голов, чем во втором. Прогнозируем, что и сейчас в первой половине встречи будет забит хоть один мяч.