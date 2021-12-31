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    В первом тайме будет гол

    «Овьедо» — «Понферрадина». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Испании, 31 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Понферрадина»
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    «Овьедо»
    В пятницу, 31 декабря, в рамках 22-го тура второго испанского дивизиона «Овьедо» на своей арене примет «Понферрадину». Встреча начнется в 16:00 по мск. «Овьедо» — «Понферрадина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 31 Декабря 2021 года
    Овьедо
  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 16:00 Понферрадина Понферрадина
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч Овьедо — Понферрадина

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Овьедо»

    После первого круга «Овьедо» находится на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, имея на своем счету 29 баллов и отстает на два пункта от зоны плей-офф.

    «Карбайонцы» потерпели только одно фиаско в рамках первенства за последние семь встреч. Эта неудача произошла с ними пару туров тому назад, когда они уступили в гостях «Вальядолиду» со счетом 0:1.

    Также в этот период «синие» смогли добыть две виктории и четыре раза делили очки со своими оппонентами. Одна из этих мировых пришлась на минувший игровой день — на выезде с «Фуэнлабрадой» 0:0.

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    В целом, «Овьедо» неплохо выступает в данном первенстве на своем поле, проиграв только раз за десять проведенных матчей, еще четыре встречи команда выиграли и пять раз играла вничью.

    «Понферрадина»

    «Понферрадина» с 37 зачетными баллами находится на четвертой позиции в турнирной таблице Сегунды. Лидеру она проигрывает много, а второй строке уступает лишь два пункта.

    «Сине-белые» последний раз уходили с поля побежденными еще в середине ноября, проиграв тогда на выезде новичку «Бургосу» со счетом 0:1. После этого они выиграли три поединка подряд.

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    • Последующие же два матча леонцы свели вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Леганесом» 1:1 и дома с «Аморебьетой» 1:1 в минувшем игровом дне.

    Только 15 из 37 баллов «Понфа» заработала вдали от дома, победив в четырех встречах при трех фиаско и трех мировых исходах.

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    В первом круге этого первенства победил «Овьедо» 2:1, а в прошлом сезоне в противостоянии этих клубов «Понферрадина» набрала четыре очка, выиграв 1:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Овьедо» — 2.10, победа «Понферрадины» — 3.66, ничья — 3.36.

    Зачастую в последнее время в играх между этими командами в первом тайме забивается больше голов, чем во втором. Прогнозируем, что и сейчас в первой половине встречи будет забит хоть один мяч.

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    «Овьедо» — «Понферрадина»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 31.12.2021. Прогнозы на футбол. В первом тайме будет гол
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