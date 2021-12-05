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    «Лорьян» — «Нант». Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Нант»
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    Альбан Ляфон, «Нант»
    В рамках 17-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» будет принимать «Нант». Матч пройдет 5 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Декабря 2021 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 17:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч Лорьян — Нант

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Лорьян»

    «Лорьян» не выигрывает в девяти матчах подряд. В рамках этой серии в Лиге 1 команда потерпела шесть поражений. Последняя победа датирована еще 22 сентября.

    В трех последних турах «Лорьян» не сумел забить ни одного мяча. Команда проиграла «Анжеру» (0:1), «Ренну» (0:2) и «Труа» (0:2).

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Лорьян» занимает 16-е место. Команда набрала 15 очков в 16 матчах.

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    «Лорьян» забивает меньше всех в Лиге 1 — всего 13 мячей. Пропустила команда при этом 25 голов.

    «Нант»

    «Нант» также подошел к матчу не в лучшей форме. У команды — серия из пяти подряд матчей без побед (2 ничьи и 3 поражения).

    В трех последних турах «Нант» проиграл ПСЖ (1:3), сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а также уступил «Марселю» (0:1).

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    • В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» занимает 13-е место. У команды в активе 19 очков в 16 матчах. Забито у «Нанта» 20 голов, а пропущен 21 мяч.

    «Нант» — одна из наиболее бескомпромиссных команд чемпионата Франции. В 16 турах «канарейки» лишь 4 раза сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лорьяна» букмекерами дается коэффициент 3,01, на ничью — 3,17, на победу «Нанта» — 2,71.

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    Обе команды находятся не в лучшей форме, но шансы «Нанта» выглядят предпочтительней. Гости смогут как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставка на матч — «Нант» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,83.

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    «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Нант» набрать очки?
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