В рамках 17-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» будет принимать «Нант». Матч пройдет 5 декабря. Начало — в 17:00 мск. «Лорьян» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

«Лорьян» не выигрывает в девяти матчах подряд. В рамках этой серии в Лиге 1 команда потерпела шесть поражений. Последняя победа датирована еще 22 сентября.

В трех последних турах «Лорьян» не сумел забить ни одного мяча. Команда проиграла «Анжеру» (0:1), «Ренну» (0:2) и «Труа» (0:2).

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лорьян» занимает 16-е место. Команда набрала 15 очков в 16 матчах.

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«Лорьян» забивает меньше всех в Лиге 1 — всего 13 мячей. Пропустила команда при этом 25 голов.

«Нант»

«Нант» также подошел к матчу не в лучшей форме. У команды — серия из пяти подряд матчей без побед (2 ничьи и 3 поражения).

В трех последних турах «Нант» проиграл ПСЖ (1:3), сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), а также уступил «Марселю» (0:1).

В турнирной таблице Лиги 1 «Нант» занимает 13-е место. У команды в активе 19 очков в 16 матчах. Забито у «Нанта» 20 голов, а пропущен 21 мяч.

«Нант» — одна из наиболее бескомпромиссных команд чемпионата Франции. В 16 турах «канарейки» лишь 4 раза сыграли вничью.

Прогноз и ставка

На победу «Лорьяна» букмекерами дается коэффициент 3,01, на ничью — 3,17, на победу «Нанта» — 2,71.

Обе команды находятся не в лучшей форме, но шансы «Нанта» выглядят предпочтительней. Гости смогут как минимум не проиграть.

Прогноз и ставка на матч — «Нант» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,83.