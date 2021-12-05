ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду по-прежнему очень важен для «МЮ». И самое главное — он готов к «гегенпрессингу» Рангника «Зенит» — «Ростов»Проявили характер. «Зенит» отыгрался с 0:2 при скандальном судействе Камила ВалиеваКонец эпохи «одноразовых чемпионок»? В фигурном катании готовы поднять возрастной ценз
  • 20:57
    • Дубль Клаудиньо спас «Зенит» от поражения в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    Будет ли результативным южное дерби на арене «Фишт»?

    «Сочи» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат России 5 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сочи Прогнозы на Краснодар Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сочи»
    Встреча 17-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» состоится 5 декабря. Матч на арене «Фишт» начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •

    Коэффициенты на матч Сочи — Краснодар

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    Сочинцы не проиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 1 ничья), при этом пропускали в каждом из 12 последних поединков в чемпионате.

    В конце октября сочинцы в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1), а ноябрь начали с того, что на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1.

    В последних матчах южане на своем поле уступили в концовке «Рубину» (1:2), а потом в гостях поделили очки с «Уралом» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 16 туров РПЛ «Сочи» с 28 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 26-19, Матео Кассьерра забил 7 голов. Не сыграют защитники Сергей Терехов и Матео Барач.

    «Краснодар»

    Кубанская команда не выиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (1 ничья, 2 поражения), зато на выезде не уступила в 5 из 6 последних игр в РПЛ (2 победы, 3 ничьи).

  • Из лимитного рая — за мечтой. Ещё один российский футболист дебютировал в Европе
  • Никита Иосифов — кто это? Рассказываем о молодом россиянине, отправившемся покорять футбольную Европу
  • 01/12/2021

    • В конце октября «быки» проиграли «Крыльям Советов» на своем поле со счетом 0:1, а в начале ноября были биты «Динамо» на выезде — 0:1.

    В последних матчах подопечные Виктора Гончаренко на своем поле одолели «Спартак» (2:1) а потом устроили выездную перестрелку с «Химками» (3:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 16 туров РПЛ «Краснодар» с 25 очком идет на 5-м месте. Разница мячей 27-17. Не сыграют Рамирес, Газинский, Кордоба и Вандерсон.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Краснодара» — 2.80.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В первом круге «Краснодар» победил со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Сочи» дома сыграл 1:1, а на выезде победил со счетом 3:1 в рамках РПЛ и со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка России.

    Дома сочинская команда победила в 7 из 9 предыдущих матчей в РПЛ. Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.62 и ТБ 2,5 за 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сиэтл — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Верес — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Барселона — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСВ — Утрехт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли результативным южное дерби на арене «Фишт»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры