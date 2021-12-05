Встреча 17-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» состоится 5 декабря. Матч на арене «Фишт» начнется в 19:00 мск. «Сочи» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы не проиграли в 3 из 4 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 1 ничья), при этом пропускали в каждом из 12 последних поединков в чемпионате.

В конце октября сочинцы в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1), а ноябрь начали с того, что на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1.

В последних матчах южане на своем поле уступили в концовке «Рубину» (1:2), а потом в гостях поделили очки с «Уралом» (1:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 16 туров РПЛ «Сочи» с 28 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 26-19, Матео Кассьерра забил 7 голов. Не сыграют защитники Сергей Терехов и Матео Барач.

«Краснодар»

Кубанская команда не выиграла в 3 из 4 предыдущих матчей в чемпионате (1 ничья, 2 поражения), зато на выезде не уступила в 5 из 6 последних игр в РПЛ (2 победы, 3 ничьи).

В конце октября «быки» проиграли «Крыльям Советов» на своем поле со счетом 0:1, а в начале ноября были биты «Динамо» на выезде — 0:1.

В последних матчах подопечные Виктора Гончаренко на своем поле одолели «Спартак» (2:1) а потом устроили выездную перестрелку с «Химками» (3:3).

Календарь и таблица РПЛ

После 16 туров РПЛ «Краснодар» с 25 очком идет на 5-м месте. Разница мячей 27-17. Не сыграют Рамирес, Газинский, Кордоба и Вандерсон.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью в основное время — 3.55, а на победу «Краснодара» — 2.80.

В первом круге «Краснодар» победил со счетом 3:0. В прошлом сезоне «Сочи» дома сыграл 1:1, а на выезде победил со счетом 3:1 в рамках РПЛ и со счетом 2:1 в 1/8 финала Кубка России.

Дома сочинская команда победила в 7 из 9 предыдущих матчей в РПЛ. Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет .