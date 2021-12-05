Коэффициенты на матч Астон Вилла — Лестер
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» находится на 13-й строчке после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе клуба из Бирмингема 16 очков.
В начале прошлого месяца «Астон Виллу» возглавил Стивен Джеррард, заменивший Дина Смита, которого уволили после пяти поражений кряду.
Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» сходу обыграла крепкий «Брайтон» и одержала победу над «Кристал Пэлас».
Среди недели «Астон Вилла» уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:2). Но это был далеко не тот случай, когда фаворит легко забрал три очка.
«Астон Вилла» проиграла три из четырех последних матчей на своем поле.
«Лестер»
«Лестер» тем временем набрал 19 очков и занимает десятое место в таблице АПЛ.
В конце ноября «Лестер» провел ужасный матч против «Челси», проиграв лидеру на своем поле со счетом 0:3. Но, кажется, с тех пор команда Брендана Роджерса пришла в себя, хотя ситуацию по-прежнему сложно назвать идеальной.
На прошлой неделе «Лестер» одержал победы над «Легией» и «Уотфордом», забив в общей сложности семь мячей.
А в прошлом туре «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Неплохой результат для гостевого матча, но Роджерса наверняка снова расстроила игра команды в защите. В трех предыдущих матчах «лисы» пропустили пять мячей.
Прогноз и ставка
На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Лестера» — за 2.98.
Матч без явного фаворита, поэтому ставка исход точно не вариант в данном случае.
Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.17. Оборона «Лестера» совсем не внушает доверия.