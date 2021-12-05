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    «Астон Вилла» воспользуется проблемами «Лестера»?

    «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Англии 5 декабря 2021 года

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    «Лестер»
    «Астон Вилла» сыграет на своем поле против «Лестера» в 15-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 5 декабря в Бирмингеме, начало — в 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч Астон Вилла — Лестер

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» находится на 13-й строчке после 14-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе клуба из Бирмингема 16 очков.

    В начале прошлого месяца «Астон Виллу» возглавил Стивен Джеррард, заменивший Дина Смита, которого уволили после пяти поражений кряду.

    Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» сходу обыграла крепкий «Брайтон» и одержала победу над «Кристал Пэлас».

    Все прогнозы на футбол

    Среди недели «Астон Вилла» уступила на своем поле «Манчестер Сити» (1:2). Но это был далеко не тот случай, когда фаворит легко забрал три очка.

    «Астон Вилла» проиграла три из четырех последних матчей на своем поле.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем набрал 19 очков и занимает десятое место в таблице АПЛ.

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    • В конце ноября «Лестер» провел ужасный матч против «Челси», проиграв лидеру на своем поле со счетом 0:3. Но, кажется, с тех пор команда Брендана Роджерса пришла в себя, хотя ситуацию по-прежнему сложно назвать идеальной.

    На прошлой неделе «Лестер» одержал победы над «Легией» и «Уотфордом», забив в общей сложности семь мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    А в прошлом туре «Лестер» сыграл вничью с «Саутгемптоном». Неплохой результат для гостевого матча, но Роджерса наверняка снова расстроила игра команды в защите. В трех предыдущих матчах «лисы» пропустили пять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Лестера» — за 2.98.

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    Матч без явного фаворита, поэтому ставка исход точно не вариант в данном случае.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.17. Оборона «Лестера» совсем не внушает доверия.

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    «Астон Вилла» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» воспользуется проблемами «Лестера»?
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