ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Краснодар»Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом Роберт ЛевандовскиРоссия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина Мемфис ДепайПримера. «Барселона» одолела «Вильярреал», «Реал» принимает «Севилью»
  • 00:57
    • «Барселона» вырвала победу у «Вильярреала»
  • 22:25
    • Гол Сане принес «Баварии» победу над «Арминией»
  • 21:55
    • «Аталанта» выиграла у «Ювентуса» благодаря голу Сапаты
  • 20:55
    • «Химки» и «Краснодар» забили шесть голов, но не выявили победителя
  • 00:36
    • Голы Чалханоглу и Мартинеса принесли «Интеру» победу над «Венецией»
  • 22:53
    • Медведев обыграл Гомеса и принес России победу в матче с Эквадором на Кубке Дэвиса
  • 21:20
    • Валиева с двумя мировыми рекордами победила на заключительном этапе Гран-при
    Все новости спорта

    «Карабах» сразу прижмет «Габалу»?

    «Габала» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, чемпионат Азербайджана, 29 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Габала» — «Карабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гурбан Гурбанов
    «Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Габала»

    «Габала» сейчас выглядит весьма неплохо. Вполне вероятно, что у команды получится бросить вызов «Карабаху» в борьбе за чемпионство.

    Правда, отставание от лидера на данный момент составляет 5 очков. Зато атака «Габалы» на втором месте в чемпионате по результативности — 20 мячей.

    В минувшем туре «Габала» добыла победу. Дома команда не оставила шансов «Сумгаиту» (2:1), и этим утвердилась на 2 месте.

    Все прогнозы на футбол

    Команда имеет приятную серию из двух побед подряд. Впрочем, пять последних поединков с «Карабахом» для «Габалы» завершались поражениями.

    «Карабах»

    Команда Гурбана Гурбанова мчится к очередному чемпионскому титулу. Отрыв от ближайшего преследователя уже ощутимый.

    А вот в Лиге конференций на неделе вышла промашка. Дома «Карабах» не сумел переиграть кипрскую «Омонию» (2:2), из-за чего потерял первое место в группе.

  • Россия против Польши. Оценка шансов, анализ соперника, реакция Карпина
  • Команде Карпина в стыках ЧМ-2022 досталась Польша. Разбираемся, насколько этот жребий удачный или не очень
  • 26/11/2021

    • Команда Гурбанова наверняка будет пытаться увеличить отрыв от преследователей. Да и по составу «Карабах» выглядит сильнее всех в стране.

    Также в плюс агдамцам можно добавить успешный характер противостояний с «Габалой». Да и Филип Озобич забивает регулярно — 6 голов в 10 матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.50, на ничью за 3.88, а на «Габалу» — за 6.60.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Габала» крайне неудачно играет с агдамцами.

    «Карабах» имеет сильнейшую линию атаки в стране.

    Гости будут мотивированы реабилитироваться за неудачу в еврокубках. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Детройт — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бруклин — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чикаго — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч БАТЭ — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ислочь — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Славия М — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Удинезе — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на футбол. «Карабах» сразу прижмет «Габалу»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры