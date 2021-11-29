«Габала»
«Габала» сейчас выглядит весьма неплохо. Вполне вероятно, что у команды получится бросить вызов «Карабаху» в борьбе за чемпионство.
Правда, отставание от лидера на данный момент составляет 5 очков. Зато атака «Габалы» на втором месте в чемпионате по результативности — 20 мячей.
В минувшем туре «Габала» добыла победу. Дома команда не оставила шансов «Сумгаиту» (2:1), и этим утвердилась на 2 месте.
Команда имеет приятную серию из двух побед подряд. Впрочем, пять последних поединков с «Карабахом» для «Габалы» завершались поражениями.
«Карабах»
Команда Гурбана Гурбанова мчится к очередному чемпионскому титулу. Отрыв от ближайшего преследователя уже ощутимый.
А вот в Лиге конференций на неделе вышла промашка. Дома «Карабах» не сумел переиграть кипрскую «Омонию» (2:2), из-за чего потерял первое место в группе.
Команда Гурбанова наверняка будет пытаться увеличить отрыв от преследователей. Да и по составу «Карабах» выглядит сильнее всех в стране.
Также в плюс агдамцам можно добавить успешный характер противостояний с «Габалой». Да и Филип Озобич забивает регулярно — 6 голов в 10 матчах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.50, на ничью за 3.88, а на «Габалу» — за 6.60.
«Габала» крайне неудачно играет с агдамцами.
«Карабах»
Гости будут мотивированы реабилитироваться за неудачу в еврокубках. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.