«Габала» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 12-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

«Габала» сейчас выглядит весьма неплохо. Вполне вероятно, что у команды получится бросить вызов «Карабаху» в борьбе за чемпионство.

Правда, отставание от лидера на данный момент составляет 5 очков. Зато атака «Габалы» на втором месте в чемпионате по результативности — 20 мячей.

В минувшем туре «Габала» добыла победу. Дома команда не оставила шансов «Сумгаиту» (2:1), и этим утвердилась на 2 месте.

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Команда имеет приятную серию из двух побед подряд. Впрочем, пять последних поединков с «Карабахом» для «Габалы» завершались поражениями.

«Карабах»

Команда Гурбана Гурбанова мчится к очередному чемпионскому титулу. Отрыв от ближайшего преследователя уже ощутимый.

А вот в Лиге конференций на неделе вышла промашка. Дома «Карабах» не сумел переиграть кипрскую «Омонию» (2:2), из-за чего потерял первое место в группе.

Команда Гурбанова наверняка будет пытаться увеличить отрыв от преследователей. Да и по составу «Карабах» выглядит сильнее всех в стране.

Также в плюс агдамцам можно добавить успешный характер противостояний с «Габалой». Да и Филип Озобич забивает регулярно — 6 голов в 10 матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.50, на ничью за 3.88, а на «Габалу» — за 6.60.

«Габала» крайне неудачно играет с агдамцами.

«Карабах» имеет сильнейшую линию атаки в стране .

Гости будут мотивированы реабилитироваться за неудачу в еврокубках. Наши прогноз и ставка — Победа «Карабаха» в 1 тайме с коэффициентом 2.11.