«Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» крайне нестабилен. Впрочем, середняк РПЛ выступает плюс-минус на своем уровне, находясь на 9 месте.

В минувшем туре «Ахмат» добыло три очка. Чеченский клуб на выезде сенсационно обыграл «Локомотив» (1:2).

Причем та победа стала второй к ряду для команды. «Ахмат» уже несколько отдалился от зоны стыков.

Все прогнозы на РПЛ

Лидер атак команды Мохамед Конате пока не блещет результативностью. Всего 4 точных удара в 15 матчах — явно не лучшая статистика.

«Ростов»

Виталию Кафанову уже удалось вдохнуть жизнь в ростовскую команду. Правда, нынешнее 11 место нельзя считать успехом.

Впрочем, из подвала таблицы «Ростов» уже поднялся. К слову, в двух последних матчах наконец-то забил Дмитрий Полоз.

Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь ничья в домашнем матче с «Уфой» (2:2) тянет на потерю очков.

В последние годы ростовчане играют с «Ахматом» на равных. В пяти последних очных встречах команды обменялись победами по два раза.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Ростов» — за 3.60.

«Ахмат» сейчас на подъеме , и постарается продолжить свой подъем по турнирной таблице.

Гости нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне.

Грозненцы сейчас прилично набрали, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ахмата» с коэффициентом 2.05.