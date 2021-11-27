«Ахмат»
«Ахмат» крайне нестабилен. Впрочем, середняк РПЛ выступает плюс-минус на своем уровне, находясь на 9 месте.
В минувшем туре «Ахмат» добыло три очка. Чеченский клуб на выезде сенсационно обыграл «Локомотив» (1:2).
Причем та победа стала второй к ряду для команды. «Ахмат» уже несколько отдалился от зоны стыков.
Лидер атак команды Мохамед Конате пока не блещет результативностью. Всего 4 точных удара в 15 матчах — явно не лучшая статистика.
«Ростов»
Виталию Кафанову уже удалось вдохнуть жизнь в ростовскую команду. Правда, нынешнее 11 место нельзя считать успехом.
Впрочем, из подвала таблицы «Ростов» уже поднялся. К слову, в двух последних матчах наконец-то забил Дмитрий Полоз.
Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь ничья в домашнем матче с «Уфой» (2:2) тянет на потерю очков.
В последние годы ростовчане играют с «Ахматом» на равных. В пяти последних очных встречах команды обменялись победами по два раза.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Ростов» — за 3.60.
Гости нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне.
Грозненцы сейчас прилично набрали, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ахмата» с коэффициентом 2.05.