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    «Ростов» уступит в Грозном?

    «Ахмат» — «Ростов». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, РПЛ, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Ростов»
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    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Ростовом» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 16:30 мск. «Ахмат» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Ноября 2021 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •
    Коэффициенты на матч Ахмат — Ростов
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» крайне нестабилен. Впрочем, середняк РПЛ выступает плюс-минус на своем уровне, находясь на 9 месте.

    В минувшем туре «Ахмат» добыло три очка. Чеченский клуб на выезде сенсационно обыграл «Локомотив» (1:2).

    Причем та победа стала второй к ряду для команды. «Ахмат» уже несколько отдалился от зоны стыков.

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    Лидер атак команды Мохамед Конате пока не блещет результативностью. Всего 4 точных удара в 15 матчах — явно не лучшая статистика.

    «Ростов»

    Виталию Кафанову уже удалось вдохнуть жизнь в ростовскую команду. Правда, нынешнее 11 место нельзя считать успехом.

    Впрочем, из подвала таблицы «Ростов» уже поднялся. К слову, в двух последних матчах наконец-то забил Дмитрий Полоз.

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    • Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Лишь ничья в домашнем матче с «Уфой» (2:2) тянет на потерю очков.

    В последние годы ростовчане играют с «Ахматом» на равных. В пяти последних очных встречах команды обменялись победами по два раза.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.05, на ничью за 3.50, а на «Ростов» — за 3.60.

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    «Ахмат» сейчас на подъеме, и постарается продолжить свой подъем по турнирной таблице.

    Гости нестабильны, к тому же имеют проблемы в обороне.

    Грозненцы сейчас прилично набрали, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Ахмата» с коэффициентом 2.05.

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    «Ахмат» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. «Ростов» уступит в Грозном?
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