Французский «Ренн» на своем поле сыграет с нидерландским «Витессем» в пятом туре группового этапа Лиги конференций. Поединок состоится 25 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Ренн» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

В прошлом розыгрыше французской Лиги 1 «Ренн» финишировал на шестой позиции в турнирной таблице, благодаря чему получил билет в квалификацию Лиги конференций.

Данную стадию еврокубка бретонцы прошли легко, дважды обыграв норвежский «Русенборг» с общим счетом 5:1 и пробились в групповую стадию, где после 4-х туров с 10 очками возглавляют свой квартет, опережая на три балла вторую строку.

Стартовали «красно-черные» с домашней ничьей против «Тоттенхэма», сыграв 2:2, после чего они обыграли в гостях «Витесс» со счетом 2:1, а также дважды одолели словенскую «Муру» — 1:0 и 2:1.

Все прогнозы на Лигу конференций

К данной встречи «Ренн» подходит с 11-матчевой беспроигрышной серий, в которой девять раз выиграл. Накануне коллектив в чемпионате Франции, дома обыграл 2:0 «Монпелье» и поднялся на третье место в турнирке.

«Витесс»

До групповой стадии данного еврокубка «Витесс» смог преодолеть два раунда квалификации. В основном этапе после четырех туров он идет третьим, имея в своей копилке шесть баллов.

Начал клуб из Арнема с гостевой виктории над словенской «Мурой» со счетом 2:0, после чего он на своей территории уступил своему предстоящему противнику 1:2.

В последующих двух встречах «черно-желтые» обменялись домашними победами с «Тоттенхэмом», выиграв 1:0 дома и уступив 2:3 в Лондоне, решив исход игры еще по итогам первого тайма.

На выходных «Витесс» проиграл на выезде ПСВ 0:2 в рамках чемпионата Нидерландов, где он находится на пятой позиции в турнирке, существенная отставая от тройки.

Прогноз и ставка на «Ренн» — «Витесс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.43.

На викторию «Виттеса» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.64.

«Ренн» набрал превосходную форму и близок к выходу в следующий раунд, а для «Витесса» этот матч последний шанс зацепиться за выход в плей-офф ЛЕ. Поэтому гости не будут отсиживаться в обороне и хоть раз огорчат бретонцев, впрочем также и пропустят.