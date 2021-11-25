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    В атаке преуспеют оба коллектива

    «Ренн» — «Витесс». Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, Лигу конференций, 25 ноября 2021 года

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    «Ренн»
    Французский «Ренн» на своем поле сыграет с нидерландским «Витессем» в пятом туре группового этапа Лиги конференций. Поединок состоится 25 ноября и начнется в 20:45 по мск. «Ренн» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 25 Ноября 2021 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 20:45 Витесс Витесс
  • Лига конференций. Группа G
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    Коэффициенты на матч Ренн — Витесс
  • 1
  • 1.40
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  • 4.60
  • 2
  • 7.90
  • Ставка!
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    «Ренн»

    В прошлом розыгрыше французской Лиги 1 «Ренн» финишировал на шестой позиции в турнирной таблице, благодаря чему получил билет в квалификацию Лиги конференций.

    Данную стадию еврокубка бретонцы прошли легко, дважды обыграв норвежский «Русенборг» с общим счетом 5:1 и пробились в групповую стадию, где после 4-х туров с 10 очками возглавляют свой квартет, опережая на три балла вторую строку.

    Стартовали «красно-черные» с домашней ничьей против «Тоттенхэма», сыграв 2:2, после чего они обыграли в гостях «Витесс» со счетом 2:1, а также дважды одолели словенскую «Муру» — 1:0 и 2:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    К данной встречи «Ренн» подходит с 11-матчевой беспроигрышной серий, в которой девять раз выиграл. Накануне коллектив в чемпионате Франции, дома обыграл 2:0 «Монпелье» и поднялся на третье место в турнирке.

    «Витесс»

    До групповой стадии данного еврокубка «Витесс» смог преодолеть два раунда квалификации. В основном этапе после четырех туров он идет третьим, имея в своей копилке шесть баллов.

    Начал клуб из Арнема с гостевой виктории над словенской «Мурой» со счетом 2:0, после чего он на своей территории уступил своему предстоящему противнику 1:2.

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    • В последующих двух встречах «черно-желтые» обменялись домашними победами с «Тоттенхэмом», выиграв 1:0 дома и уступив 2:3 в Лондоне, решив исход игры еще по итогам первого тайма.

    На выходных «Витесс» проиграл на выезде ПСВ 0:2 в рамках чемпионата Нидерландов, где он находится на пятой позиции в турнирке, существенная отставая от тройки.

    Прогноз и ставка на «Ренн» — «Витесс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.43.

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    На викторию «Виттеса» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.64.

    «Ренн» набрал превосходную форму и близок к выходу в следующий раунд, а для «Витесса» этот матч последний шанс зацепиться за выход в плей-офф ЛЕ. Поэтому гости не будут отсиживаться в обороне и хоть раз огорчат бретонцев, впрочем также и пропустят.

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    «Ренн» — «Витесс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. В атаке преуспеют оба коллектива
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