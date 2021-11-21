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    «Торпедо» наконец-то победит?

    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, ФНЛ, 21 ноября 2021 года

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    «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «СКА-Хабаровск» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 21 Ноября 2021 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    «Торпедо» сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии. Потери очков следуют одна за одной, и сейчас команда Александра Бородюка занимает только 3 место.

    В минувшем туре «Торпедо» новь не выиграло. Ничья с «Олимп-Долгопрудным» (3:3) была похожа на триллер.

    При этом москвичи забивают много — 45 голов в 23 матчах. А сладкая парочка Калмыков — Султонов на двоих настреляла 21 гол.

    Прогнозы на ФНЛ

    К слову, безвыигрышная серия торпедовцев составляет уже три матча. Быть может, команда Бородюка все никак не отойдет от оглушительного поражения от «Алании»?!

    «СКА-Хабаровск»

    Сергей Юран — тренер с характером, и это передается его подопечным. Армейцы находятся на 4 месте, но лелеют надежды на прямой выход в РПЛ.

    Правда, для этого нужно улучшать реализацию. В 23 матчах «СКА-Хабаровск» сумело забить лишь 28 мячей.

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    • Минувший тур команда провела полностью провально. Поражение от второй команды «Краснодара» явно не пошло в плюс психологии (3:1).

    Хабаровчане до того выиграли три домашних поединка подряд. Но выезды в ФНЛ — совсем иная история. Проверено временем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.41, на ничью за 3.23, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.94.

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    «Торпедо» наконец-то должно добыть победу, иначе рискует выпасть даже из первой четверки.

    «СКА-Хабаровск» слишком неудачно сыграл в прошлом туре, и пока не отошло от коллизии.

    Состав торпедовцев наполнен сильными атакующими исполнителями, которые умеют делать разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.41.

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    «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Торпедо» наконец-то победит?
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