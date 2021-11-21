«Торпедо» сыграет на своем поле с «СКА-Хабаровск» в рамках 24-го тура чемпионата России. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии. Потери очков следуют одна за одной, и сейчас команда Александра Бородюка занимает только 3 место.

В минувшем туре «Торпедо» новь не выиграло. Ничья с «Олимп-Долгопрудным» (3:3) была похожа на триллер.

При этом москвичи забивают много — 45 голов в 23 матчах. А сладкая парочка Калмыков — Султонов на двоих настреляла 21 гол.

Прогнозы на ФНЛ

К слову, безвыигрышная серия торпедовцев составляет уже три матча. Быть может, команда Бородюка все никак не отойдет от оглушительного поражения от «Алании»?!

«СКА-Хабаровск»

Сергей Юран — тренер с характером, и это передается его подопечным. Армейцы находятся на 4 месте, но лелеют надежды на прямой выход в РПЛ.

Правда, для этого нужно улучшать реализацию. В 23 матчах «СКА-Хабаровск» сумело забить лишь 28 мячей.

Минувший тур команда провела полностью провально. Поражение от второй команды «Краснодара» явно не пошло в плюс психологии (3:1).

Хабаровчане до того выиграли три домашних поединка подряд. Но выезды в ФНЛ — совсем иная история. Проверено временем.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.41, на ничью за 3.23, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.94.

«Торпедо» наконец-то должно добыть победу , иначе рискует выпасть даже из первой четверки.

«СКА-Хабаровск» слишком неудачно сыграл в прошлом туре, и пока не отошло от коллизии.

Состав торпедовцев наполнен сильными атакующими исполнителями, которые умеют делать разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.41.