«Торпедо»
«Торпедо» сейчас находится не в лучшем психологическом состоянии. Потери очков следуют одна за одной, и сейчас команда Александра Бородюка занимает только 3 место.
В минувшем туре «Торпедо» новь не выиграло. Ничья с «Олимп-Долгопрудным» (3:3) была похожа на триллер.
При этом москвичи забивают много — 45 голов в 23 матчах. А сладкая парочка Калмыков — Султонов на двоих настреляла 21 гол.
К слову, безвыигрышная серия торпедовцев составляет уже три матча. Быть может, команда Бородюка все никак не отойдет от оглушительного поражения от «Алании»?!
«СКА-Хабаровск»
Сергей Юран — тренер с характером, и это передается его подопечным. Армейцы находятся на 4 месте, но лелеют надежды на прямой выход в РПЛ.
Правда, для этого нужно улучшать реализацию. В 23 матчах «СКА-Хабаровск» сумело забить лишь 28 мячей.
Минувший тур команда провела полностью провально. Поражение от второй команды «Краснодара» явно не пошло в плюс психологии (3:1).
Хабаровчане до того выиграли три домашних поединка подряд. Но выезды в ФНЛ — совсем иная история. Проверено временем.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.41, на ничью за 3.23, а на «СКА-Хабаровск» — за 2.94.
«СКА-Хабаровск» слишком неудачно сыграл в прошлом туре, и пока не отошло от коллизии.
Состав торпедовцев наполнен сильными атакующими исполнителями, которые умеют делать разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Торпедо» с коэффициентом 2.41.