Сборная Швейцарии сыграет на своем поле против Болгарии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Швейцария — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария

Швейцария за тур до завершения отбора занимает второе место в группе, при этом уступая Италии только по дополнительным показателям. Обе сборные набрали по 15 очков, но итальянцы выше благодаря лучшей разнице мячей.

В пятницу Швейцария не проиграла Италии в гостевом матче. Встреча в Риме завершилась вничью 1:1.

При этом швейцарцы даже вели в счете, но потом позволили «Скуадре Адзурре» отыграться. Италия могла вырвать победу, но за несколько минут до финального свистка Жоржиньо не реализовал пенальти.

Сборная Швейцарии еще ни разу не проигрывала в квалификации ЧМ-2022 и пропустила всего лишь два гола.

Болгария

Болгария тем временем набрала восемь очков и находится на четвертом месте.

Болгары могут завершить отбор на третьей строчке в группе, если наберут очки в предстоящем матче, а Северная Ирландия проиграет Италии.

Но это маловероятно, учитывая то, как Болгария недавно играла в товарищеском матче с Украиной. Игра завершилась вничью 1:1, но болгарским футболистом просто повезло. Украинцы нанесли 36 ударов (15 в створ), но забили лишь один гол.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Болгария ни разу не выигрывала на выезде в квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.14, вничью букмекеры предлагают за 10.75, а победу Италии — за 29.00.

Сложно представить, что должно произойти, чтобы швейцарцы потеряли очки в этом матче. Болгария, конечно, тоже умеет удивлять (можно вспомнить гостевую ничью с Италией), но что-то подсказывает, что здесь она проиграет.

К слову, Швейцария постарается забить как можно больше, поскольку при лучшей разнице мячей, чем у Италии, именно она получит прямую путевку на ЧМ.

Ставка — тотал Швейцарии больше 3,5 за 2.53.