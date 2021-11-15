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    Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?

    Швейцария — Болгария. Прогноз (к. 2.53) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 15 ноября 2021 года

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    Сборная Швейцарии ни разу не проигрывала в квалификации ЧМ-2022
    Сборная Швейцарии сыграет на своем поле против Болгарии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Швейцария — Болгария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 15 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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    Швейцария

    Швейцария за тур до завершения отбора занимает второе место в группе, при этом уступая Италии только по дополнительным показателям. Обе сборные набрали по 15 очков, но итальянцы выше благодаря лучшей разнице мячей.

    В пятницу Швейцария не проиграла Италии в гостевом матче. Встреча в Риме завершилась вничью 1:1.

    При этом швейцарцы даже вели в счете, но потом позволили «Скуадре Адзурре» отыграться. Италия могла вырвать победу, но за несколько минут до финального свистка Жоржиньо не реализовал пенальти.

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    Болгария

    Болгария тем временем набрала восемь очков и находится на четвертом месте.

    Болгары могут завершить отбор на третьей строчке в группе, если наберут очки в предстоящем матче, а Северная Ирландия проиграет Италии.

    Но это маловероятно, учитывая то, как Болгария недавно играла в товарищеском матче с Украиной. Игра завершилась вничью 1:1, но болгарским футболистом просто повезло. Украинцы нанесли 36 ударов (15 в створ), но забили лишь один гол.

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    Болгария ни разу не выигрывала на выезде в квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.14, вничью букмекеры предлагают за 10.75, а победу Италии — за 29.00.

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    Сложно представить, что должно произойти, чтобы швейцарцы потеряли очки в этом матче. Болгария, конечно, тоже умеет удивлять (можно вспомнить гостевую ничью с Италией), но что-то подсказывает, что здесь она проиграет.

    К слову, Швейцария постарается забить как можно больше, поскольку при лучшей разнице мячей, чем у Италии, именно она получит прямую путевку на ЧМ.

    Ставка — тотал Швейцарии больше 3,5 за 2.53.

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    Швейцария — Болгария: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Швейцария разгромить Болгарию?
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