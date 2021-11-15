Швейцария
Швейцария за тур до завершения отбора занимает второе место в группе, при этом уступая Италии только по дополнительным показателям. Обе сборные набрали по 15 очков, но итальянцы выше благодаря лучшей разнице мячей.
В пятницу Швейцария не проиграла Италии в гостевом матче. Встреча в Риме завершилась вничью 1:1.
При этом швейцарцы даже вели в счете, но потом позволили «Скуадре Адзурре» отыграться. Италия могла вырвать победу, но за несколько минут до финального свистка Жоржиньо не реализовал пенальти.
Сборная Швейцарии еще
Болгария
Болгария тем временем набрала восемь очков и находится на четвертом месте.
Болгары могут завершить отбор на третьей строчке в группе, если наберут очки в предстоящем матче, а Северная Ирландия проиграет Италии.
Но это маловероятно, учитывая то, как Болгария недавно играла в товарищеском матче с Украиной. Игра завершилась вничью 1:1, но болгарским футболистом просто повезло. Украинцы нанесли 36 ударов (15 в створ), но забили лишь один гол.
Болгария
Прогноз и ставка
На Швейцарию в этом матче можно поставить за 1.14, вничью букмекеры предлагают за 10.75, а победу Италии — за 29.00.
Сложно представить, что должно произойти, чтобы швейцарцы потеряли очки в этом матче. Болгария, конечно, тоже умеет удивлять (можно вспомнить гостевую ничью с Италией), но что-то подсказывает, что здесь она проиграет.
К слову, Швейцария постарается забить как можно больше, поскольку при лучшей разнице мячей, чем у Италии, именно она получит прямую путевку на ЧМ.
Ставка — тотал Швейцарии больше 3,5 за 2.53.