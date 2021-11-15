Австрия
Сборная Австрии в текущем отборочном цикле выступила неудачно. А как еще назвать нынешнее 4 место с давно потерянными шансами на выход на Мундиаль?!
За тур до финиша отборочного цикла Австрия борется разве что за собственный престиж. Догнать израильтян — та еще сверхзадача…
В минувшем туре квалификации сборная Австрии добыла три пункта. Команда как раз одолела Израиль (4:2).
Разумеется, Австрия постарается завершить отбор победой. Правда, с высокой долей вероятности, состав хозяев будет близким к экспериментальному.
Молдавия
Молдаване вновь неудачно провели отборочный цикл. Ни о какой борьбе за второе место даже речи не было.
Более того, на текущий момент сборная Молдавии занимает последнее 6 место в группе, набрав 1 очко в 9 матчах. При этом у команды не лучшим образом действует атака — всего четыре забитых мяча.
Минувший тур Молдавия провела привычно неудачно. Дома команда уступила Шотландии (0:2).
Отношения с Австрией у ирландцев довольно занятные. Из семи матчей команда выиграла лишь однажды, уступив в остальных шести.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.08, на ничью за 11.50, а на Молдавию — за 51.00.
Хозяева постараются завершить неудачный для себя отбор победой.
Австрийцы в любом кадровом сочетании смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -2.75 с коэффициентом 2.16.