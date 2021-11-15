Австрия сыграет на своем поле с Молдавией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Австрия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Сборная Австрии в текущем отборочном цикле выступила неудачно. А как еще назвать нынешнее 4 место с давно потерянными шансами на выход на Мундиаль?!

За тур до финиша отборочного цикла Австрия борется разве что за собственный престиж. Догнать израильтян — та еще сверхзадача…

В минувшем туре квалификации сборная Австрии добыла три пункта. Команда как раз одолела Израиль (4:2).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Разумеется, Австрия постарается завершить отбор победой. Правда, с высокой долей вероятности, состав хозяев будет близким к экспериментальному.

Молдавия

Молдаване вновь неудачно провели отборочный цикл. Ни о какой борьбе за второе место даже речи не было.

Более того, на текущий момент сборная Молдавии занимает последнее 6 место в группе, набрав 1 очко в 9 матчах. При этом у команды не лучшим образом действует атака — всего четыре забитых мяча.

Минувший тур Молдавия провела привычно неудачно. Дома команда уступила Шотландии (0:2).

Отношения с Австрией у ирландцев довольно занятные. Из семи матчей команда выиграла лишь однажды, уступив в остальных шести.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.08, на ничью за 11.50, а на Молдавию — за 51.00.

Хозяева постараются завершить неудачный для себя отбор победой.

Молдаване много пропускают , и эта тенденция продлится в этом матче.

Австрийцы в любом кадровом сочетании смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -2.75 с коэффициентом 2.16.