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    Австрия напоследок разгромит молдаван?

    Австрия — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, ЧМ-2022, 15 ноября 2021 года

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    Марко Арнаутович
    Австрия сыграет на своем поле с Молдавией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 15 ноября, начало — в 22:45 мск. Австрия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 15 Ноября 2021 года
    Австрия
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.08
  • X
  • 11.00
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  • 40.00
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    Австрия

    Сборная Австрии в текущем отборочном цикле выступила неудачно. А как еще назвать нынешнее 4 место с давно потерянными шансами на выход на Мундиаль?!

    За тур до финиша отборочного цикла Австрия борется разве что за собственный престиж. Догнать израильтян — та еще сверхзадача…

    В минувшем туре квалификации сборная Австрии добыла три пункта. Команда как раз одолела Израиль (4:2).

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    Разумеется, Австрия постарается завершить отбор победой. Правда, с высокой долей вероятности, состав хозяев будет близким к экспериментальному.

    Молдавия

    Молдаване вновь неудачно провели отборочный цикл. Ни о какой борьбе за второе место даже речи не было.

    Более того, на текущий момент сборная Молдавии занимает последнее 6 место в группе, набрав 1 очко в 9 матчах. При этом у команды не лучшим образом действует атака — всего четыре забитых мяча.

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    • Минувший тур Молдавия провела привычно неудачно. Дома команда уступила Шотландии (0:2).

    Отношения с Австрией у ирландцев довольно занятные. Из семи матчей команда выиграла лишь однажды, уступив в остальных шести.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.08, на ничью за 11.50, а на Молдавию — за 51.00.

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    Хозяева постараются завершить неудачный для себя отбор победой.

    Молдаване много пропускают, и эта тенденция продлится в этом матче.

    Австрийцы в любом кадровом сочетании смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора Австрии -2.75 с коэффициентом 2.16.

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    Австрия — Молдавия: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Австрия напоследок разгромит молдаван?
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