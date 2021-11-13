Сборная Бельгии сыграет против Эстонии в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Брюсселе, начало — в 22:45 мск. Бельгия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия

Сборная Бельгии единолично возглавляет свою группу после шести сыгранных матчей. На данный момент в активе бельгийцев 16 очков.

В октябре Бельгия участвовала в финальном раунде Лиги наций, куда также попали сборные Франции, Испании и Италии. В полуфинале команда Роберто Мартинеса потерпела обидное поражение от французов. Бельгийцы вели после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге пропустили три мяча и в очередной раз упустили возможность выиграть трофей.

В матче за третье место сборная Бельгии уступила Италии (1:2). Но на эту игру команда вышла без мотивации — третье место в Лиге наций не имеет никакого значения.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В квалификации ЧМ-2022 Бельгия до сих пор потеряла лишь два очка , не сумев выиграть только в гостевом матче с Чехией.

Эстония

Эстония тем временем провела шесть матчей, набрала четыре очка и находится на четвертом месте.

В прошлом месяце эстонцы одержали домашнюю победу над сборной Белоруссии и проиграли Уэльсу.

При этом интересно, что в сентябре Эстония выстояла на поле валлийцев. Встреча завершилась вничью 0:0.

Сборная Эстонии пропустила 16 мячей в шести матчах квалификации ЧМ-2022.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Бельгии. Ничью в этом матче предлагают за 20.50, а победу Эстонии — за 61.00.

Все будет зависеть от желания бельгийцев. Захотят — много забьют, не захотят — тогда ограничатся 3-4 мячами. В начале сентября эстонцы получили от Бельгии пять мячей, но и забили при этом дважды.

Ставка — тотал сборной Бельгии больше 3,5 за 1.88.