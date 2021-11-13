ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииБез права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии «Вест Хэм» идет на третьем местеШутки в сторону: «Вест Хэм» претендует минимум на топ-4 Россия — Кипр Результат не по игре. Сборная России разгромила Кипр, но не впечатлила футболом
  • 21:49
    • Сборная России забила шесть мячей Кипру, Ерохин оформил дубль
  • 00:45
    • Сборная Португалии не сумела обыграть Ирландию
  • 00:44
    • Испания одолела Грецию благодаря пенальти и возглавила группу В
  • 00:41
    • Хорватия разгромила Мальту, Словакия и Словения сыграли вничью
  • 00:39
    • Сборная Германии разгромила Лихтенштейн, Румыния и Исландия поделили очки
  • 23:33
    • Карпину не понравилась игра в первом тайме
  • 23:19
    • Рублев попал в группу к Джоковичу на Итоговом турнире ATP
    Все новости спорта

    Бельгия снова обыграет Эстонию с крупным счетом?

    Бельгия — Эстония. Прогноз (к. 1.88) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Бельгии Прогнозы на Сборная Эстонии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Бельгия — Эстония
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку
    Сборная Бельгии сыграет против Эстонии в отборочном турнире ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Брюсселе, начало — в 22:45 мск. Бельгия — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 13 Ноября 2021 года
    Бельгия
  • Брюссель
    •  Бельгия 22:45 Эстония Эстония
  • Таллин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.03
  • X
  • 17.00
  • 2
  • 45.00
  • Ставка!
    •

    Бельгия

    Сборная Бельгии единолично возглавляет свою группу после шести сыгранных матчей. На данный момент в активе бельгийцев 16 очков.

    В октябре Бельгия участвовала в финальном раунде Лиги наций, куда также попали сборные Франции, Испании и Италии. В полуфинале команда Роберто Мартинеса потерпела обидное поражение от французов. Бельгийцы вели после первого тайма со счетом 2:0, но в итоге пропустили три мяча и в очередной раз упустили возможность выиграть трофей.

    В матче за третье место сборная Бельгии уступила Италии (1:2). Но на эту игру команда вышла без мотивации — третье место в Лиге наций не имеет никакого значения.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В квалификации ЧМ-2022 Бельгия до сих пор потеряла лишь два очка, не сумев выиграть только в гостевом матче с Чехией.

    Эстония

    Эстония тем временем провела шесть матчей, набрала четыре очка и находится на четвертом месте.

    В прошлом месяце эстонцы одержали домашнюю победу над сборной Белоруссии и проиграли Уэльсу.

  • Без права на ошибку. Решающий тур для России, Испании и Португалии
  • Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • Сегодня

    • При этом интересно, что в сентябре Эстония выстояла на поле валлийцев. Встреча завершилась вничью 0:0.

    Сборная Эстонии пропустила 16 мячей в шести матчах квалификации ЧМ-2022.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Бельгии. Ничью в этом матче предлагают за 20.50, а победу Эстонии — за 61.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Все будет зависеть от желания бельгийцев. Захотят — много забьют, не захотят — тогда ограничатся 3-4 мячами. В начале сентября эстонцы получили от Бельгии пять мячей, но и забили при этом дважды.

    Ставка — тотал сборной Бельгии больше 3,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Юта — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перу — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сиэтл — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Греция U21 — Белоруссия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Ирландия U21 — Литва U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лихтенштейн U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кипр U21 — Португалия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Латвия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U21 — Словакия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Молдавия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Норвегия U21 — Финляндия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Фарерские острова U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Словения U21 — Албания U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бельгия — Эстония: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Бельгия снова обыграет Эстонию с крупным счетом?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры