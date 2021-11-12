Италия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии после шести сыгранных матчей занимает первое место в группе. На данный момент в активе итальянцев 14 очков, а швейцарцев они опережают только по дополнительным показателям.

В октябре действующие чемпионы Европы участвовали в финальной части Лиги наций. В полуфинале Италия проиграла Испании (1:2). Ключевым стало удаление Леандро Бонуччи в конце первого тайма. В матче за третье место команда Роберто Манчини одержала победу над Бельгией (2:1).

Италия ни разу не проигрывала в текущем отборе . Но, например, домашняя ничья с Болгарией (1:1) в начале сентября стала большим разочарованием.

Итальянцы в трех домашних матчах квалификации ЧМ-2022 набрали семь очков и пропустили лишь один мяч.

Швейцария

Швейцарцы тем временем тоже набрали 14 очков и занимают вторую строчку в группе.

Команда Мурата Якина уже гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах, но, судя по всему, она намерена бороться за прямую путевку в на ЧМ-2022.

Как и сборная Италии, Швейцария тоже еще ни разу не проигрывала в отборе. Домашняя встреча с Италией в начале сентября завершилась вничью 0:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В остальных пяти матчах швейцарцы пропустили всего лишь один мяч .

Прогноз и ставка

На Италию в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу Швейцарии за 6.10.

У швейцарцев не самые приятные воспоминания от предыдущего визита в Рим. В середине июня «Скуадра Адзурра» разгромила Швейцарию на «Стадио Олимпико».

Но проигравшая сторона сделала максимально правильные выводы. В сентябре матч между этими командами завершился вничью, хотя у Швейцарии были моменты, чтобы вырвать победу.

Ставка — обе команды забьют за 2.09.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.91.