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    Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?

    Италия — Швейцария. Прогноз (к. 2.09) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 ноября 2021 года

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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа C 12 Ноября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.60
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 6.30
  • Ставка!
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    Италия

    Сборная Италии после шести сыгранных матчей занимает первое место в группе. На данный момент в активе итальянцев 14 очков, а швейцарцев они опережают только по дополнительным показателям.

    В октябре действующие чемпионы Европы участвовали в финальной части Лиги наций. В полуфинале Италия проиграла Испании (1:2). Ключевым стало удаление Леандро Бонуччи в конце первого тайма. В матче за третье место команда Роберто Манчини одержала победу над Бельгией (2:1).

    Италия ни разу не проигрывала в текущем отборе. Но, например, домашняя ничья с Болгарией (1:1) в начале сентября стала большим разочарованием.

    Итальянцы в трех домашних матчах квалификации ЧМ-2022 набрали семь очков и пропустили лишь один мяч.

    Швейцария

    Швейцарцы тем временем тоже набрали 14 очков и занимают вторую строчку в группе.

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    • Команда Мурата Якина уже гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах, но, судя по всему, она намерена бороться за прямую путевку в на ЧМ-2022.

    Как и сборная Италии, Швейцария тоже еще ни разу не проигрывала в отборе. Домашняя встреча с Италией в начале сентября завершилась вничью 0:0.

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    В остальных пяти матчах швейцарцы пропустили всего лишь один мяч.

    Прогноз и ставка

    На Италию в этом матче можно поставить за 1.69, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу Швейцарии за 6.10.

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    У швейцарцев не самые приятные воспоминания от предыдущего визита в Рим. В середине июня «Скуадра Адзурра» разгромила Швейцарию на «Стадио Олимпико».

    Но проигравшая сторона сделала максимально правильные выводы. В сентябре матч между этими командами завершился вничью, хотя у Швейцарии были моменты, чтобы вырвать победу.

    Ставка — обе команды забьют за 2.09.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.91.

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    Италия — Швейцария: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Италия обыграть Швейцарию?
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