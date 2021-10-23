«Оренбург» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» до сих пор лидирует. Причем команда Марцела Лички опережает идущих следом торпедовцев на 3 очка.

На данный момент у команды самая надежная оборона в лиге. Пропущено всего 12 мячей в 18 поединках.

В минувшем туре «Оренбург» потерял два очка. Выездная ничья с «Олимп-Долгопрудным» (0:0) для лидера явно не добавила позитива.

Прогнозы на ФНЛ

«Оренбургу» явно не хватает стабильности. Тем не менее, в матче с одним из конкурентов за повышение в классе мотивации у хозяев будет с лихвой.

«СКА-Хабаровск»

Хабаровчанам не мешало бы добавить стабильности. Команда у Сергея Юрана боевая, но пока никак не может закрепиться в заветной первой четверке.

Вот и в минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь разочаровал результатом. Команда Юрана на выезде минимально уступила «Томи».

Отставание от лидера «Оренбурга» составляет 7 очков. При этом хабаровчане откатились аж на шестую строчку в турнирной таблице.

Виной почти всем проблемам команды слабая атака. «Армейцы» забили всего 20 мячей в 18 поединках, чего явно недостаточно для подъема наверх.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.55, на ничью за 4.10, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.70.

Оренбуржцы в последние годы неудачно играют с «армейцами».

«СКА-Хабаровск» лучше чувствует себя в выездных поединках .

Хабаровчане куда эффективнее действуют в выездных матчах, и в этой встрече наверняка не проиграют. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья с коэффициентом 2.35.