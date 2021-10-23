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    «Оренбург» не справится с «армейцами»?

    «Оренбург» — «СКА-Хабаровск». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, ФНЛ, 23 октября 2021 года

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    Джоэль Фамейе
    «Оренбург» сыграет на своем поле со «СКА-Хабаровск» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 октября, начало — в 14:00 мск. «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 23 Октября 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 14:00 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
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  • 5.80
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    «Оренбург» до сих пор лидирует. Причем команда Марцела Лички опережает идущих следом торпедовцев на 3 очка.

    На данный момент у команды самая надежная оборона в лиге. Пропущено всего 12 мячей в 18 поединках.

    В минувшем туре «Оренбург» потерял два очка. Выездная ничья с «Олимп-Долгопрудным» (0:0) для лидера явно не добавила позитива.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Оренбургу» явно не хватает стабильности. Тем не менее, в матче с одним из конкурентов за повышение в классе мотивации у хозяев будет с лихвой.

    «СКА-Хабаровск»

    Хабаровчанам не мешало бы добавить стабильности. Команда у Сергея Юрана боевая, но пока никак не может закрепиться в заветной первой четверке.

    Вот и в минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь разочаровал результатом. Команда Юрана на выезде минимально уступила «Томи».

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    • Отставание от лидера «Оренбурга» составляет 7 очков. При этом хабаровчане откатились аж на шестую строчку в турнирной таблице.

    Виной почти всем проблемам команды слабая атака. «Армейцы» забили всего 20 мячей в 18 поединках, чего явно недостаточно для подъема наверх.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.55, на ничью за 4.10, а на «СКА-Хабаровск» — за 5.70.

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    Оренбуржцы в последние годы неудачно играют с «армейцами».

    «СКА-Хабаровск» лучше чувствует себя в выездных поединках.

    Хабаровчане куда эффективнее действуют в выездных матчах, и в этой встрече наверняка не проиграют. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» или ничья с коэффициентом 2.35.

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    «Оренбург» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» не справится с «армейцами»?
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