«Арсенал»
«Арсенал» после восьми туров находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в активе «канониров» 11 очков.
Как известно, «Арсенал» ужасно начал сезон, с треском проиграл первые матчи, однако, вопреки всем прогнозам, Микелю Артете удалось вывести команду из кризиса.
Более того,
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» тем временем находится на 13-й строчке, отставая от «Арсенала» на одно очко.
В октябре клуб из Бирмингема пока не набрал ни одного очка. В начале месяца команда Дина Смита уступила в Лондоне «Тоттенхэме», а потом проиграла на своем поле «Вулверхэмптону».
В игре против «Вулверхэмптона» все было под контролем вплоть до 80-й минуты. «Астон Вилла» вела 2:0, но в оставшееся время пропустила три мяча.
«Астон Вилла» проиграла три из четырех гостевых матчей в текущем сезоне АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Астон Виллы» — за 4.10.
«Арсенал» действительно серьезно прибавил. Артета вышел победителем из очень сложной ситуации. Казалось, что все идет к отставке испанца, но вместо этого он получил приз лучшему тренеру месяца.
В общем, такому «Арсеналу» вполне по силам набрать три очка в матче против «Астон Виллы», которая в этом сезоне играет очень нестабильно, с перепадами.
Ставка — победа «Арсенала» за 1.92.