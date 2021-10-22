Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» после восьми туров находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в активе «канониров» 11 очков.

Как известно, «Арсенал» ужасно начал сезон, с треском проиграл первые матчи, однако, вопреки всем прогнозам, Микелю Артете удалось вывести команду из кризиса.

Более того, Артету признали лучшим тренером АПЛ в сентябре . Прогресс действительно впечатляет.

«Арсенал» ни разу не проиграл в пяти предыдущих турах (три победы и две ничьи). В понедельник «канониры» сыграли вничью с «Кристал Пэлас», забив спасительный гол буквально на последних секундах.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тем временем находится на 13-й строчке, отставая от «Арсенала» на одно очко.

В октябре клуб из Бирмингема пока не набрал ни одного очка. В начале месяца команда Дина Смита уступила в Лондоне «Тоттенхэме», а потом проиграла на своем поле «Вулверхэмптону».

В игре против «Вулверхэмптона» все было под контролем вплоть до 80-й минуты. «Астон Вилла» вела 2:0, но в оставшееся время пропустила три мяча.

Все прогнозы на АПЛ

«Астон Вилла» проиграла три из четырех гостевых матчей в текущем сезоне АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Астон Виллы» — за 4.10.

«Арсенал» действительно серьезно прибавил. Артета вышел победителем из очень сложной ситуации. Казалось, что все идет к отставке испанца, но вместо этого он получил приз лучшему тренеру месяца.

В общем, такому «Арсеналу» вполне по силам набрать три очка в матче против «Астон Виллы», которая в этом сезоне играет очень нестабильно, с перепадами.

Ставка — победа «Арсенала» за 1.92.