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    «Арсенал» продлит беспроигрышную серию?

    «Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Англии 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Астон Вилла»
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    «Арсенал» ни разу не проиграл в пяти предыдущих турах АПЛ
    Лондонский «Арсенал» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках девятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Октября 2021 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Арсенал» после восьми туров находится на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Сейчас в активе «канониров» 11 очков.

    Как известно, «Арсенал» ужасно начал сезон, с треском проиграл первые матчи, однако, вопреки всем прогнозам, Микелю Артете удалось вывести команду из кризиса.

    Более того, Артету признали лучшим тренером АПЛ в сентябре. Прогресс действительно впечатляет.

    «Арсенал» ни разу не проиграл в пяти предыдущих турах (три победы и две ничьи). В понедельник «канониры» сыграли вничью с «Кристал Пэлас», забив спасительный гол буквально на последних секундах.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» тем временем находится на 13-й строчке, отставая от «Арсенала» на одно очко.

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  • 19/10/2021

    • В октябре клуб из Бирмингема пока не набрал ни одного очка. В начале месяца команда Дина Смита уступила в Лондоне «Тоттенхэме», а потом проиграла на своем поле «Вулверхэмптону».

    В игре против «Вулверхэмптона» все было под контролем вплоть до 80-й минуты. «Астон Вилла» вела 2:0, но в оставшееся время пропустила три мяча.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Астон Вилла» проиграла три из четырех гостевых матчей в текущем сезоне АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Астон Виллы» — за 4.10.

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    «Арсенал» действительно серьезно прибавил. Артета вышел победителем из очень сложной ситуации. Казалось, что все идет к отставке испанца, но вместо этого он получил приз лучшему тренеру месяца.

    В общем, такому «Арсеналу» вполне по силам набрать три очка в матче против «Астон Виллы», которая в этом сезоне играет очень нестабильно, с перепадами.

    Ставка — победа «Арсенала» за 1.92.

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    «Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продлит беспроигрышную серию?
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