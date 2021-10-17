Екатеринбургский «Урал» сыграет на своем поле со столичным ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 17 октября 2021 года, начало — в 14:00 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Команда перед паузой на матчи сборных покинула зону вылета, не проиграв в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 2 ничьи) и не пропускает уже три матча.

В сентябре «Урал» дома разошелся миром с «Локомотивом» (0:0) в матче РПЛ, после чего в Кубке России победил на выезде владимирское «Динамо» (2:0).

В последних матчах чемпионата России подопечные Игоря Шалимова дома победили тульский «Арсенал» (2:0) и на выезде справились с «Уфой» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 9 очками после 10 туров «Урал» идет на 12-м месте. Разница мячей 5-13. Не сыграет Роман Емельянов.

ЦСКА

Команда перед перерывом в РПЛ не проиграла в 4 матчах (2 победы, 2 ничьи), а 3 предыдущие игры в чемпионате «армейцы» завершили без пропущенных мячей.

В сентябре армейский клуб одолел на своем поле в дерби «Спартак» (1:0), а потом в Кубке России разгромил вторым составом ижевский «Зенит» (4:0).

В последних матчах подопечные Березуцкого в РПЛ справились на выезде с «Нижним Новгородом» (2:0) и дома поделили очки с «Краснодаром» (0:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 10-ти туров РПЛ ЦСКА с с 17 очками и разницей мячей 13-8 идет на 5-м месте. По 2 гола у Чалова, Эджуке и Заболотного. Не сыграет Дивеев, под вопросом Фукс.

Прогноз и ставка

На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.10, а на победу ЦСКА — 1.60.

ЦСКА еще ни разу не проиграл «Уралу» в личных встречах в чемпионате России с 1995 года. В 12 предыдущих очных поединках в РПЛ у «армейцев» 10 побед, при этом вничью они сыграли в прошлом сезоне дома.

В гостях армейская команда победила «Урал» в 4 из 5 последних матчей в чемпионате Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет .