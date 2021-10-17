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    Прервет ли «Урал» «сухую» серию ЦСКА?

    «Урал» — ЦСКА. Прогноз, ставка (к. 1.95) на чемпионат России по футболу 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Урал» — ЦСКА
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    ЦСКА
    Екатеринбургский «Урал» сыграет на своем поле со столичным ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 17 октября 2021 года, начало — в 14:00 мск. «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Октября 2021 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Урал»

    Команда перед паузой на матчи сборных покинула зону вылета, не проиграв в 4 из 5 предыдущих матчей в РПЛ (2 победы, 2 ничьи) и не пропускает уже три матча.

    В сентябре «Урал» дома разошелся миром с «Локомотивом» (0:0) в матче РПЛ, после чего в Кубке России победил на выезде владимирское «Динамо» (2:0).

    В последних матчах чемпионата России подопечные Игоря Шалимова дома победили тульский «Арсенал» (2:0) и на выезде справились с «Уфой» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 9 очками после 10 туров «Урал» идет на 12-м месте. Разница мячей 5-13. Не сыграет Роман Емельянов.

    ЦСКА

    Команда перед перерывом в РПЛ не проиграла в 4 матчах (2 победы, 2 ничьи), а 3 предыдущие игры в чемпионате «армейцы» завершили без пропущенных мячей.

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    • В сентябре армейский клуб одолел на своем поле в дерби «Спартак» (1:0), а потом в Кубке России разгромил вторым составом ижевский «Зенит» (4:0).

    В последних матчах подопечные Березуцкого в РПЛ справились на выезде с «Нижним Новгородом» (2:0) и дома поделили очки с «Краснодаром» (0:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10-ти туров РПЛ ЦСКА с с 17 очками и разницей мячей 13-8 идет на 5-м месте. По 2 гола у Чалова, Эджуке и Заболотного. Не сыграет Дивеев, под вопросом Фукс.

    Прогноз и ставка

    На победу «Урала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.10, а на победу ЦСКА — 1.60.

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    ЦСКА еще ни разу не проиграл «Уралу» в личных встречах в чемпионате России с 1995 года. В 12 предыдущих очных поединках в РПЛ у «армейцев» 10 побед, при этом вничью они сыграли в прошлом сезоне дома.

    В гостях армейская команда победила «Урал» в 4 из 5 последних матчей в чемпионате Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.74 и ТМ 2,5 за 1.83.

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    «Урал» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Урал» «сухую» серию ЦСКА?
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