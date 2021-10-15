Аргентина
Сборная Аргентины после десяти сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группе. Сейчас в ее активе 22 очка. В принципе, скорое «альбиселесте» можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира.
Несколько дней назад аргентинцы провели шикарный матч против Уругвая. Команда Лео Месси разгромила принципиального соперника со счетом 3:0.
Месси в этой игре забил свой 80-й гол за национальную команду. И отныне он первый игрок, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную.
При этом в четырех предыдущих матчах Аргентина забила девять мячей и лишь однажды пропустила.
Перу
Сборная Перу после 11-ти сыгранных матчей находится в таблице на седьмом месте. На данный момент в ее активе 11 очков.
На прошлой неделе перуанцы одержали домашнюю победу над Чили (2:0), забив по голу в каждом тайме.
Но уже через несколько дней команда Рикардо Гареки проиграла на выезде Боливии (0:1).
Сборная Перу потерпела три поражения и одержала только одну победу в пяти гостевых матчах текущей квалификации.
Прогноз и ставка
На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Перу — за 10.25.
Судя по недавним матчам, аргентинцы сейчас в очень хорошей форме. Более того, так сильно Аргентина давно не играла.
Скорее всего, хозяева снова выиграют с разницей минимум в два мяча.
Ставка — победа Аргентины с форой (-1,5) за 2.02.
Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал Аргентины больше 2,5 за 2.53.