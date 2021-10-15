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    Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?

    Аргентина — Перу. Прогноз (к. 2.02) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 15 октября 2021 года

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    Сборная Аргентины сыграет на своем поле с командой Перу в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 октября в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 15 Октября 2021 года
    Аргентина
  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 02:30 Перу Перу
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    Коэффициенты на матч
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    Аргентина

    Сборная Аргентины после десяти сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группе. Сейчас в ее активе 22 очка. В принципе, скорое «альбиселесте» можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира.

    Несколько дней назад аргентинцы провели шикарный матч против Уругвая. Команда Лео Месси разгромила принципиального соперника со счетом 3:0.

    Месси в этой игре забил свой 80-й гол за национальную команду. И отныне он первый игрок, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную.

    Аргентинцы в текущей квалификации до сих по не проиграли ни одного матча. На данный момент у них шесть побед и четыре ничьи.

    При этом в четырех предыдущих матчах Аргентина забила девять мячей и лишь однажды пропустила.

    Перу

    Сборная Перу после 11-ти сыгранных матчей находится в таблице на седьмом месте. На данный момент в ее активе 11 очков.

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    • На прошлой неделе перуанцы одержали домашнюю победу над Чили (2:0), забив по голу в каждом тайме.

    Но уже через несколько дней команда Рикардо Гареки проиграла на выезде Боливии (0:1).

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    Сборная Перу потерпела три поражения и одержала только одну победу в пяти гостевых матчах текущей квалификации.

    Прогноз и ставка

    На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Перу — за 10.25.

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    Судя по недавним матчам, аргентинцы сейчас в очень хорошей форме. Более того, так сильно Аргентина давно не играла.

    Скорее всего, хозяева снова выиграют с разницей минимум в два мяча.

    Ставка — победа Аргентины с форой (-1,5) за 2.02.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал Аргентины больше 2,5 за 2.53.

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    Аргентина — Перу: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на футбол. Аргентина снова выиграет с разгромным счетом?
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