Сборная Аргентины сыграет на своем поле с командой Перу в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 15 октября в Буэнос-Айресе, начало — в 02:30 мск. Аргентина — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Аргентина

Сборная Аргентины после десяти сыгранных матчей занимает второе место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группе. Сейчас в ее активе 22 очка. В принципе, скорое «альбиселесте» можно будет поздравлять с выходом на чемпионат мира.

Несколько дней назад аргентинцы провели шикарный матч против Уругвая. Команда Лео Месси разгромила принципиального соперника со счетом 3:0.

Месси в этой игре забил свой 80-й гол за национальную команду. И отныне он первый игрок, забивший 80 голов за южноамериканскую сборную.

Аргентинцы в текущей квалификации до сих по не проиграли ни одного матча . На данный момент у них шесть побед и четыре ничьи.

При этом в четырех предыдущих матчах Аргентина забила девять мячей и лишь однажды пропустила.

Перу

Сборная Перу после 11-ти сыгранных матчей находится в таблице на седьмом месте. На данный момент в ее активе 11 очков.

На прошлой неделе перуанцы одержали домашнюю победу над Чили (2:0), забив по голу в каждом тайме.

Но уже через несколько дней команда Рикардо Гареки проиграла на выезде Боливии (0:1).

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Перу потерпела три поражения и одержала только одну победу в пяти гостевых матчах текущей квалификации.

Прогноз и ставка

На Аргентину в этом матче можно поставить за 1.32, ничью букмекеры предлагают за 5.15, а победу Перу — за 10.25.

Судя по недавним матчам, аргентинцы сейчас в очень хорошей форме. Более того, так сильно Аргентина давно не играла.

Скорее всего, хозяева снова выиграют с разницей минимум в два мяча.

Ставка — победа Аргентины с форой (-1,5) за 2.02.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на тотал Аргентины больше 2,5 за 2.53.