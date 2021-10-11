Сборная Колумбии сыграет на своем поле с командой Бразилии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Барранкилье, начало — в 00:00 мск. Колумбия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Летом сборная Колумбии в 5-й раз стала третьей на Кубке Америки, проиграв в полуфинале по пенальти будущим триумфаторам аргентинцам и одолев в матче за бронзу сборную Перу (3:2).

В сентябре подопечные Рейнальдо Руэда провели три отборочных матча ЧМ-2022, на выезде сыграв вничью 1:1 с Боливией и Парагваем, а дома обыграв Чили (3:1).

В октябре колумбийцы на выезде разошлись миром с Уругваем (0:0) и с 14 очками после 10 матчей расположились на 5-м месте, позволяющем претендовать стыковые игры за право выйти на ЧМ.

Все прогнозы на ЧМ-2022

За хозяев могут не сыграть Луис Синистерра, Йерсон Кандело и Джефферсон Лерма.

Бразилия

Бразильцы на летнем Копа Америка дошли до самого финала, где и уступили заклятым соперникам из Аргентины, пропустив единственный гол в матче в середине первого тайма.

В сентябре команда Тите взяла на выезде верх над командой Чили (1:0), а на своем поле победила Перу (2:0).

Домашний матч с Аргентиной не был доигран из-за нарушения антиковидных протоколов. В октябре сборная Бразилии на выезде победила Венесуэлу (3:1).

Календарь и таблица ЧМ-2022

После 9 матчей бразильцы возглавляют таблицу со 100% результатом — 27 очков. Под вопросом выход на поле Эвертона, Рафиньи и Фабиньо. Не сыграет Каземиро.

Прогноз и ставка

На победу Колумбии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Бразилии — 2.13.

На Копа Америка этим летом Бразилия победила Колумбию со счетом 2:1. Колумбийцы не проиграли бразильцам в 5 из 8 последних официальных личных встреч (1 победа и 4 ничьи).

Колумбийцы половину своих отборочных матчей свели вничью и куда увереннее играют на своем поле. Прогнозируем, что Бразилия не проиграет .