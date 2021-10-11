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    Прервет ли Колумбия победную серию бразильцев?

    Колумбия — Бразилия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Бразилия
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    Сборная Бразилии
    Сборная Колумбии сыграет на своем поле с командой Бразилии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Барранкилье, начало — в 00:00 мск. Колумбия — Бразилия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 11 Октября 2021 года
    Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 00:00 Бразилия Бразилия
  • Бразилиа
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    Коэффициенты на матч
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    Колумбия

    Летом сборная Колумбии в 5-й раз стала третьей на Кубке Америки, проиграв в полуфинале по пенальти будущим триумфаторам аргентинцам и одолев в матче за бронзу сборную Перу (3:2).

    В сентябре подопечные Рейнальдо Руэда провели три отборочных матча ЧМ-2022, на выезде сыграв вничью 1:1 с Боливией и Парагваем, а дома обыграв Чили (3:1).

    В октябре колумбийцы на выезде разошлись миром с Уругваем (0:0) и с 14 очками после 10 матчей расположились на 5-м месте, позволяющем претендовать стыковые игры за право выйти на ЧМ.

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    За хозяев могут не сыграть Луис Синистерра, Йерсон Кандело и Джефферсон Лерма.

    Бразилия

    Бразильцы на летнем Копа Америка дошли до самого финала, где и уступили заклятым соперникам из Аргентины, пропустив единственный гол в матче в середине первого тайма.

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    • В сентябре команда Тите взяла на выезде верх над командой Чили (1:0), а на своем поле победила Перу (2:0).

    Домашний матч с Аргентиной не был доигран из-за нарушения антиковидных протоколов. В октябре сборная Бразилии на выезде победила Венесуэлу (3:1).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    После 9 матчей бразильцы возглавляют таблицу со 100% результатом — 27 очков. Под вопросом выход на поле Эвертона, Рафиньи и Фабиньо. Не сыграет Каземиро.

    Прогноз и ставка

    На победу Колумбии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.20, а на победу Бразилии — 2.13.

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    На Копа Америка этим летом Бразилия победила Колумбию со счетом 2:1. Колумбийцы не проиграли бразильцам в 5 из 8 последних официальных личных встреч (1 победа и 4 ничьи).

    Колумбийцы половину своих отборочных матчей свели вничью и куда увереннее играют на своем поле. Прогнозируем, что Бразилия не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.72 и ТМ 2,5 за 1.58.

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    Колумбия — Бразилия: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли Колумбия победную серию бразильцев?
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