Сборная Уругвая будет принимать сборную Колумбии в отборе на ЧМ-2022. Матч пройдет в Монтевидео 8 октября. Начало — в 02:00 мск. Уругвай — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Уругвая

Сборная Уругвая в десяти официальных матчах этого года проиграл только один раз — Аргентине на Кубке Америки (0:1). Также было поражение от Колумбии, но лишь в серии пенальти.

После Кубка Америки Уругвай провел три отборочных матча на ЧМ-2022. Уругвайцы сыграли вничью с Перу (1:1), затем обыграли Боливию (4:2) и Эквадор (1:0).

В таблице отбора на ЧМ Уругвай идет третьим. В девяти матчах команда набрала 15 очков и отстает только от Аргентины и Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Матчи с участием уругвая чаще всего получаются не особо результативными. Лишь в одном из десяти поединков этого года было забито больше двух голов. В то же время сразу в шести матчах было забито меньше двух мячей.

Сборная Колумбии

Сборная Колумбии также демонстрирует неплохие результаты в этом году. Всего два поражения в 11 матчах, третье место на Кубке Америки.

В последних отборочных матчах колумбийцы сыграли вничью с Боливией (1:1), Парагваем (1:1), а также одолели Чили (3:1).

В турнирной таблице Колумбия занимает пятое место. У команды в активе 13 очков после 9 игр, столько же у Эквадора, который располагается на одну строчку выше.

Колумбийцы — одна из самых результативных команд отбора. У команды забито 16 мячей, но и пропущено также 16.

Прогноз и ставка

На победу Уругвая букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,15, а на Колумбию — 3,90.

В этом году в четвертьфинале Кубка Америки Уругвай и Колумбия играли на равных и не смогли забить за 120 минут.

Прогноз и ставка на матч — ничья по итогам первого тайма с коэффициентом 1,97.