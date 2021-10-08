Сборная Уругвая
Сборная Уругвая в десяти официальных матчах этого года проиграл только один раз — Аргентине на Кубке Америки (0:1). Также было поражение от Колумбии, но лишь в серии пенальти.
После Кубка Америки Уругвай провел три отборочных матча на ЧМ-2022. Уругвайцы сыграли вничью с Перу (1:1), затем обыграли Боливию (4:2) и Эквадор (1:0).
В таблице отбора на ЧМ Уругвай идет третьим. В девяти матчах команда набрала 15 очков и отстает только от Аргентины и Бразилии.
Матчи с участием уругвая чаще всего получаются не особо результативными. Лишь в одном из десяти поединков этого года было забито больше двух голов. В то же время сразу в шести матчах было забито меньше двух мячей.
Сборная Колумбии
Сборная Колумбии также демонстрирует неплохие результаты в этом году. Всего два поражения в 11 матчах, третье место на Кубке Америки.
В последних отборочных матчах колумбийцы сыграли вничью с Боливией (1:1), Парагваем (1:1), а также одолели Чили (3:1).
В турнирной таблице Колумбия занимает пятое место. У команды в активе 13 очков после 9 игр, столько же у Эквадора, который располагается на одну строчку выше.
Колумбийцы — одна из самых результативных команд отбора. У команды забито 16 мячей, но и пропущено также 16.
Прогноз и ставка
На победу Уругвая букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,15, а на Колумбию — 3,90.
В этом году в четвертьфинале Кубка Америки Уругвай и Колумбия играли на равных и не смогли забить за 120 минут.
Прогноз и ставка на матч — ничья по итогам первого тайма с коэффициентом 1,97.