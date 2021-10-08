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    Уругвай и Колумбия снова сыграют на равных

    Уругвай — Колумбия. Прогноз (к. 1.97) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 8 октября 2021 года

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    Луис Суарес
    Сборная Уругвая будет принимать сборную Колумбии в отборе на ЧМ-2022. Матч пройдет в Монтевидео 8 октября. Начало — в 02:00 мск. Уругвай — Колумбия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 08 Октября 2021 года
    Уругвай
  • Монтевидео
    •  Уругвай 02:00 Колумбия Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
    •

    Сборная Уругвая

    Сборная Уругвая в десяти официальных матчах этого года проиграл только один раз — Аргентине на Кубке Америки (0:1). Также было поражение от Колумбии, но лишь в серии пенальти.

    После Кубка Америки Уругвай провел три отборочных матча на ЧМ-2022. Уругвайцы сыграли вничью с Перу (1:1), затем обыграли Боливию (4:2) и Эквадор (1:0).

    В таблице отбора на ЧМ Уругвай идет третьим. В девяти матчах команда набрала 15 очков и отстает только от Аргентины и Бразилии.

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    Матчи с участием уругвая чаще всего получаются не особо результативными. Лишь в одном из десяти поединков этого года было забито больше двух голов. В то же время сразу в шести матчах было забито меньше двух мячей.

    Сборная Колумбии

    Сборная Колумбии также демонстрирует неплохие результаты в этом году. Всего два поражения в 11 матчах, третье место на Кубке Америки.

    В последних отборочных матчах колумбийцы сыграли вничью с Боливией (1:1), Парагваем (1:1), а также одолели Чили (3:1).

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    • В турнирной таблице Колумбия занимает пятое место. У команды в активе 13 очков после 9 игр, столько же у Эквадора, который располагается на одну строчку выше.

    Колумбийцы — одна из самых результативных команд отбора. У команды забито 16 мячей, но и пропущено также 16.

    Прогноз и ставка

    На победу Уругвая букмекеры дают коэффициент 2,10, на ничью — 3,15, а на Колумбию — 3,90.

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    В этом году в четвертьфинале Кубка Америки Уругвай и Колумбия играли на равных и не смогли забить за 120 минут.

    Прогноз и ставка на матч — ничья по итогам первого тайма с коэффициентом 1,97.

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    Уругвай — Колумбия: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Уругвай и Колумбия снова сыграют на равных
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