«Динамо» Брест сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 25-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 14:00 мск. «Динамо» Брест — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брест

Брестчане как-то буднично превратились в середняка белорусского футбола. Динамовцы даже на выход в еврокубки не претендуют.

На текущий момент «Динамо» Брест находится на 7 месте в турнирной таблице. Разумеется, концовку чемпионата уже можно доигрывать без особой мотивации.

В минувшем туре «Динамо» Брест на выезде расписало мировую. Поединок с «Гомелем» завершился сухим паритетом.

Все прогнозы на футбол

Уже больше календарного месяца брестчане не побеждают. Так что есть шанс прерывать серию неудач, и, заодно, попытаться подняться хотя бы на строчку вверх.

«Минск»

Минчане потенциально могут даже вылететь из элиты. Правда, отрыв от опасной зоны, все же, комфортный.

Текущее 11 место — не самый лучший результат. Так что минчане, с высокой долей вероятности, будут пытаться завершить сезон хотя бы в первой восьмерке.

В первом круге чемпионата «Минск» одолел «Слуцк» (2:1). Причем до той виктории команда не выиграла полтора месяца. Прорыв!

Нет сомнений, что в Брест «Минск» едет за очками. И настроение после победы улучшилось, и подняться в середину таблицы команда не прочь.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Брест за 2.22, на ничью за 3.49, а на «Минск» — за 3.39.

Хозяева давненько не побеждали , и наверняка постараются сделать это в родных стенах.

«Минск» из последних пяти очных встреч с брестчанами уступил в четырех.

Динамовцы традиционно успешно играют с «Минском». Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Брест с коэффициентом 2.22.