«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» все никак не может оказаться в вожделенной зоне стыков. Команда Сергея Юрана нестабильна, и в этом ее главная отличительная черта.

На текущий момент в активе у «СКА-Хабаровск» 21 очко. Хабаровчане занимают 6 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 15:11.

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь удивил. Выездная ничья с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) явно не улучшила настроение в коллективе.

Прогнозы на ФНЛ

Нет сомнений, что дома армейцы будут стремиться исключительно победить. Тем паче, последний домашний поединок команда провалила (минимальное поражение от «Спартака-2»).

«Велес»

От москвичей ждали заметного падения, но, вот ведь парадокс, «крылатые быки» пребывают на экваторе таблицы. Причем «Велес» добыл две победы в двух последних встречах.

На текущий момент «Велес» занимает 8 место с 20 очками в активе. Причем забили подопечные Артема Куликова всего 16 мячей в 12 матчах, пропустив в свои ворота 11.

В минувшем туре «Велес» показал свою силу. Команда Куликова по всем статьям переиграла «Ротор» (3:1).

К слову, в той встрече дубль оформил Артур Галоян. Один из лидеров команды образца прошлого сезона заметно набирает форму.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.80, на ничью за 3.70, а на «Велес» — за 4.42.

Хозяева нестабильны, к тому же давненько не выигрывали в родных стенах.

«Велес» — крепкий орешек, способный огорчить практически любого соперника .

Команда Юрана наверняка сыграет первым номером, но частенько допускает ошибки в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.