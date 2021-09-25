ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Артем ДзюбаИз лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?
  • 18:28
    • РФС назначил португальца Перейру главой департамента судейства
  • 18:03
    • Гол Заболотного помог ЦСКА разгромить ижевский «Зенит» в Кубке России
  • 15:21
    • Карацев проиграл на старте турнира в Нур-Султане
  • 09:33
    • Анри входит в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
    Все новости спорта

    Голевой обмен в Хабаровске?

    «СКА-Хабаровск» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 25 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Велес Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Велес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Юран
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 10:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» все никак не может оказаться в вожделенной зоне стыков. Команда Сергея Юрана нестабильна, и в этом ее главная отличительная черта.

    На текущий момент в активе у «СКА-Хабаровск» 21 очко. Хабаровчане занимают 6 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 15:11.

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь удивил. Выездная ничья с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) явно не улучшила настроение в коллективе.

    Прогнозы на ФНЛ

    Нет сомнений, что дома армейцы будут стремиться исключительно победить. Тем паче, последний домашний поединок команда провалила (минимальное поражение от «Спартака-2»).

    «Велес»

    От москвичей ждали заметного падения, но, вот ведь парадокс, «крылатые быки» пребывают на экваторе таблицы. Причем «Велес» добыл две победы в двух последних встречах.

    На текущий момент «Велес» занимает 8 место с 20 очками в активе. Причем забили подопечные Артема Куликова всего 16 мячей в 12 матчах, пропустив в свои ворота 11.

  • Будущее Кумана в «Барселоне» предрешено
  • Сменится ли тренер у каталонцев?
  • Сегодня

    • В минувшем туре «Велес» показал свою силу. Команда Куликова по всем статьям переиграла «Ротор» (3:1).

    К слову, в той встрече дубль оформил Артур Галоян. Один из лидеров команды образца прошлого сезона заметно набирает форму.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.80, на ничью за 3.70, а на «Велес» — за 4.42.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева нестабильны, к тому же давненько не выигрывали в родных стенах.

    «Велес» — крепкий орешек, способный огорчить практически любого соперника.

    Команда Юрана наверняка сыграет первым номером, но частенько допускает ошибки в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андерлехт — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гомель — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спортинг — Маритиму
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  7.14
  • Экспресс дня 24 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Альмерия — Тенерифе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Велес»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Хабаровске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры