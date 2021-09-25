«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск» все никак не может оказаться в вожделенной зоне стыков. Команда Сергея Юрана нестабильна, и в этом ее главная отличительная черта.
На текущий момент в активе у «СКА-Хабаровск» 21 очко. Хабаровчане занимают 6 место, имея неплохую разницу забитых и пропущенных мячей — 15:11.
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» вновь удивил. Выездная ничья с «Олимп-Долгопрудным» (1:1) явно не улучшила настроение в коллективе.
Нет сомнений, что дома армейцы будут стремиться исключительно победить. Тем паче, последний домашний поединок команда провалила (минимальное поражение от «Спартака-2»).
«Велес»
От москвичей ждали заметного падения, но, вот ведь парадокс, «крылатые быки» пребывают на экваторе таблицы. Причем «Велес» добыл две победы в двух последних встречах.
На текущий момент «Велес» занимает 8 место с 20 очками в активе. Причем забили подопечные Артема Куликова всего 16 мячей в 12 матчах, пропустив в свои ворота 11.
В минувшем туре «Велес» показал свою силу. Команда Куликова по всем статьям переиграла «Ротор» (3:1).
К слову, в той встрече дубль оформил Артур Галоян. Один из лидеров команды образца прошлого сезона заметно набирает форму.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.80, на ничью за 3.70, а на «Велес» — за 4.42.
Хозяева нестабильны, к тому же давненько не выигрывали в родных стенах.
Команда Юрана наверняка сыграет первым номером, но частенько допускает ошибки в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.