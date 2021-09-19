ПСВ
ПСВ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, имея на своем счету 12 очков.
В четырех стартовых турах «крестьяне» поочередно обыграли «Хераклес» (2:0), «Камбюр» (4:1), «Гронинген» (5:2) и АЗ (3:0).
Ранее команда Роджера Шмидта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации «Бенфике» (1:2 и 0:0). В Лиге Европы она стартовала с ничьей против «Реала Сосьедад» (2:2).
В лазарете ПСВ находятся Меес Креекелс, Ибраим Сангаре, Йенсон Силт, Ричард Ледезма, Максим Деланге, Луис Фелипе, Шуранди Самбо и Райан Томас.
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 6 баллов в трех турах.
«Народный клуб» разобрался с «Виллем II» (4:0) и «Гоу Эхед Иглс» (2:0), но потерпел поражение от «Утрехта» (1:3).
В середине недели подопечные Арне Слота сыграли вничью с «Маккаби» из Хайфы (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций, куда они пробились через квалификацию.
Среди травмированных у «Фейеноорда» значится только Марк Даймерс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ПСВ — 1.73, победа «Фейеноорда» — 4.70, ничья — 4.10.
Встреча обещает стать результативной, поскольку в составе обеих команд имеются квалифицированные атакующие игроки.
Особой активности, конечно же, ждем от ПСВ, который в четырех турах забил сразу 14 мячей. При этом не забываем, что «Фейеноорд» тоже не уходил с поля без голов. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 3» за 1.84.
Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.80.