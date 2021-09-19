ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 23:57
    • «Ньюкасл» и «Лидс» сильнейшего не выявили
  • 20:29
    • Самсонова вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
  • 18:36
    • Немецкий футбольный союз выступил против проведения ЧМ раз в два года
  • 18:18
    • Гетце — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 17:49
    • Стал известен чистый убыток «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона
    Все новости спорта

    Продолжит ли ПСВ радовать голами?

    ПСВ — «Фейеноорд». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч чемпионата Нидерландов 19 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз и ставки на ПСВ — «Фейеноорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты ПСВ
    В воскресенье, 19 сентября, ПСВ на своем поле примет «Фейеноорд» в пятом туре нидерландской Эредивизи. Встреча, которая пройдет на стадионе «Филипс», начнется в 15:30 по московскому времени. ПСВ — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ПСВ

    ПСВ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, имея на своем счету 12 очков.

    В четырех стартовых турах «крестьяне» поочередно обыграли «Хераклес» (2:0), «Камбюр» (4:1), «Гронинген» (5:2) и АЗ (3:0).

    Ранее команда Роджера Шмидта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации «Бенфике» (1:2 и 0:0). В Лиге Европы она стартовала с ничьей против «Реала Сосьедад» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    В лазарете ПСВ находятся Меес Креекелс, Ибраим Сангаре, Йенсон Силт, Ричард Ледезма, Максим Деланге, Луис Фелипе, Шуранди Самбо и Райан Томас.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 6 баллов в трех турах.

    «Народный клуб» разобрался с «Виллем II» (4:0) и «Гоу Эхед Иглс» (2:0), но потерпел поражение от «Утрехта» (1:3).

  • Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
  • Почему звездный форвард пока не впечатляет?
  • Вчера

    • В середине недели подопечные Арне Слота сыграли вничью с «Маккаби» из Хайфы (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций, куда они пробились через квалификацию.

    Среди травмированных у «Фейеноорда» значится только Марк Даймерс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ПСВ — 1.73, победа «Фейеноорда» — 4.70, ничья — 4.10.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Встреча обещает стать результативной, поскольку в составе обеих команд имеются квалифицированные атакующие игроки.

    Особой активности, конечно же, ждем от ПСВ, который в четырех турах забил сразу 14 мячей. При этом не забываем, что «Фейеноорд» тоже не уходил с поля без голов. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 3» за 1.84.

    Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Паолини — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Астана — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Самсонова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    ПСВ — «Фейеноорд»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли ПСВ радовать голами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры