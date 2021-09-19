В воскресенье, 19 сентября, ПСВ на своем поле примет «Фейеноорд» в пятом туре нидерландской Эредивизи. Встреча, которая пройдет на стадионе «Филипс», начнется в 15:30 по московскому времени. ПСВ — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

ПСВ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов, имея на своем счету 12 очков.

В четырех стартовых турах «крестьяне» поочередно обыграли «Хераклес» (2:0), «Камбюр» (4:1), «Гронинген» (5:2) и АЗ (3:0).

Ранее команда Роджера Шмидта вылетела из Лиги чемпионов, проиграв в квалификации «Бенфике» (1:2 и 0:0). В Лиге Европы она стартовала с ничьей против «Реала Сосьедад» (2:2).

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В лазарете ПСВ находятся Меес Креекелс, Ибраим Сангаре, Йенсон Силт, Ричард Ледезма, Максим Деланге, Луис Фелипе, Шуранди Самбо и Райан Томас.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 6 баллов в трех турах.

«Народный клуб» разобрался с «Виллем II» (4:0) и «Гоу Эхед Иглс» (2:0), но потерпел поражение от «Утрехта» (1:3).

В середине недели подопечные Арне Слота сыграли вничью с «Маккаби» из Хайфы (0:0) в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций, куда они пробились через квалификацию.

Среди травмированных у «Фейеноорда» значится только Марк Даймерс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ПСВ — 1.73, победа «Фейеноорда» — 4.70, ничья — 4.10.

Встреча обещает стать результативной, поскольку в составе обеих команд имеются квалифицированные атакующие игроки.

Особой активности, конечно же, ждем от ПСВ, который в четырех турах забил сразу 14 мячей. При этом не забываем, что «Фейеноорд» тоже не уходил с поля без голов. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 3» за 1.84.

Еще один интересный вариант — «обе команды забьют и тотал больше 2,5» за 1.80.