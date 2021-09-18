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    Резвый старт на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, АПЛ, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «Ливерпуль»

    «Красные» намерены вернуть себе чемпионский титул. Правда, сделать это будет крайне непросто, учитывая высокую конкуренцию в АПЛ.

    В минувшем туре «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» (0:3). Вот только в той встрече тяжелейшую травму получил молодой хавбек Харви Эллиот.

    На данный момент команда Юргена Клоппа занимает 3 строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе у «Ливерпуля» 10 очков.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ливерпуль» — атакующая команда, но и оборона надежна. Всего один пропущенный мяч в 4 стартовых турах — шикарный показатель.

    «Кристал Пэлас»

    Лондонцы начали чемпионат на своем уровне. Крепкий середняк АПЛ в 4 матчах набрал 5 очков, и осел на 11 позиции.

    В минувшем туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие первые три очка. Команда дома сотворила сенсацию, разгромив «Тоттенхэм» (3:0).

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    • Патрик Виейра старается привить своим подопечным атакующий футбол. Пока получается не слишком — только 5 голов в 4 матчах.

    В минувшем туре команда уже показала зубы. Правда, последние 9 матчей с «Ливерпулем» завершились для лондонцев поражениями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Кристал Пэлас» — за 13.00.

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    Хозяева претендуют на лидерство, да и по составу значительно превосходят соперника.

    «Кристал Пэлас» только в предыдущем туре добыл первую победу, но затратил в той встреч слишком много сил.

    Хозяева значительно превосходят соперника в классе, к тому же удачно играют с лондонцами. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Резвый старт на «Энфилде»?
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