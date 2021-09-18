«Ливерпуль»
«Красные» намерены вернуть себе чемпионский титул. Правда, сделать это будет крайне непросто, учитывая высокую конкуренцию в АПЛ.
В минувшем туре «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» (0:3). Вот только в той встрече тяжелейшую травму получил молодой хавбек Харви Эллиот.
На данный момент команда Юргена Клоппа занимает 3 строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе у «Ливерпуля» 10 очков.
«Ливерпуль» — атакующая команда, но и оборона надежна. Всего один пропущенный мяч в 4 стартовых турах — шикарный показатель.
«Кристал Пэлас»
Лондонцы начали чемпионат на своем уровне. Крепкий середняк АПЛ в 4 матчах набрал 5 очков, и осел на 11 позиции.
В минувшем туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие первые три очка. Команда дома сотворила сенсацию, разгромив «Тоттенхэм» (3:0).
Патрик Виейра старается привить своим подопечным атакующий футбол. Пока получается не слишком — только 5 голов в 4 матчах.
В минувшем туре команда уже показала зубы. Правда, последние 9 матчей с «Ливерпулем» завершились для лондонцев поражениями.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Кристал Пэлас» — за 13.00.
«Кристал Пэлас» только в предыдущем туре добыл первую победу, но затратил в той встреч слишком много сил.
Хозяева значительно превосходят соперника в классе, к тому же удачно играют с лондонцами. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10.