«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Красные» намерены вернуть себе чемпионский титул. Правда, сделать это будет крайне непросто, учитывая высокую конкуренцию в АПЛ.

В минувшем туре «Ливерпуль» на выезде разгромил «Лидс» (0:3). Вот только в той встрече тяжелейшую травму получил молодой хавбек Харви Эллиот.

На данный момент команда Юргена Клоппа занимает 3 строчку в турнирной таблице АПЛ. В активе у «Ливерпуля» 10 очков.

Все прогнозы на АПЛ

«Ливерпуль» — атакующая команда, но и оборона надежна. Всего один пропущенный мяч в 4 стартовых турах — шикарный показатель.

«Кристал Пэлас»

Лондонцы начали чемпионат на своем уровне. Крепкий середняк АПЛ в 4 матчах набрал 5 очков, и осел на 11 позиции.

В минувшем туре «Кристал Пэлас» добыл важнейшие первые три очка. Команда дома сотворила сенсацию, разгромив «Тоттенхэм» (3:0).

Патрик Виейра старается привить своим подопечным атакующий футбол. Пока получается не слишком — только 5 голов в 4 матчах.

В минувшем туре команда уже показала зубы. Правда, последние 9 матчей с «Ливерпулем» завершились для лондонцев поражениями.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.20, на ничью за 7.00, а на «Кристал Пэлас» — за 13.00.

Хозяева претендуют на лидерство, да и по составу значительно превосходят соперника .

«Кристал Пэлас» только в предыдущем туре добыл первую победу, но затратил в той встреч слишком много сил.

Хозяева значительно превосходят соперника в классе, к тому же удачно играют с лондонцами. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.10.