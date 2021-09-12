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    «Интер Майами» — «Коламбус Крю». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, МЛС, 12 сентября 2021 года

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    Фил Нэвилл
    «Интер Майами» сыграет на своем поле с «Коламбус Крю» в рамках 24-го тура чемпионата США. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 03:00 мск. «Интер Майами» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 12 Сентября 2021 года
    Интер Майами
  • Майами
    •  Интер Майами 03:00 Коламбус Крю Коламбус Крю
  • Коламбус
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 3.90
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    «Интер Майами»

    «Интер Майами» в нынешнем сезоне не радует своими результатами. Проход в плей-офф — пока что лишь заветная мечта.

    На текущий момент в активе у «Интер Майами» 26 набранных очков после 21 сыгранного матча. При этом нужно занять 7 место при текущей 10 позиции.

    В минувшем туре «Интер Майами» выдал неплохой матч. На выезде команда Фила Нэвилла минимально обыграла «Цинциннати».

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    Слабая атака — вот едва ли не главная проблема команды. Видимо, и в этой встрече с реализацией будет очень непросто.

    «Коламбус Крю»

    Эта команда также бьется за выход в плей-офф. Правда, отставание от искомого 7 места составляет лишь три очка.

    На текущий момент «Коламбус Крю» занимает лишь 8 место с 27 очками в активе. Показатели у команды средние, да и стабильностью она не блещет.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда не сумела разжиться заветными баллами. Выезд в гости к «Орландо Сити» завершился коллизией (3:2).

    Наверняка «Коламбус Крю» постарается взять три пункта в этом поединке. Во всяком случае, гости будут активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер Майами» за 2.02, на ничью за 3.60, а на «Коламбус Крю» — за 3.66.

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    Хозяева еще имеют шансы пробиться в плей-офф, и наверняка постараются за них зацепиться.

    «Коламбус Крю» испытывает трудности в обороне, к тому же не слишком стабилен.

    Команда Фила Нэвилла максимально мотивирована подтянуться к зоне плей-офф. Наши прогноз и ставка — Победа «Интер Майами» с коэффициентом 2.02.

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    «Интер Майами» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Интер Майами» добудет викторию?
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