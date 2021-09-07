ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерИдея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол Серж ГнабриРазгром с теннисным счетом. Немцы показали, кто настоящий лидер группы J Даниил Медведев US Open. Медведев обыграл Эванса, Свитолина прошла Халеп
  • 23:49
    • Сборные Швейцарии и Италии победителя не определили
  • 23:43
    • Сборная Испании с крупным счетом обыграла Грузию
  • 23:37
    • Сборная Германии отгрузила шесть мячей в ворота Армении
  • 23:06
    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
  • 22:47
    • Медведев вышел в четвертьфинал US Open
  • 20:53
    • Сборная Англии забила четыре мяча Андорре
  • 20:02
    • Российские волейболисты переиграли финнов на чемпионате Европы
    Все новости спорта

    Словакия возьмет киприотов на абордаж?

    Словакия — Кипр. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на Сборная Кипра Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Словакия — Кипр
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Мак
    Словакия сыграет на своем поле с Кипром в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Словакия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H 07 Сентября 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Кипр Кипр
  • Никосия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.00
  • Ставка!
    •

    Сборная Словакии

    Сборная Словакии нынешний отборочный цикл проводит не столь успешно. Впрочем, шансы пробиться на Мундиаль у команды еще имеются.

    По итогам пяти сыгранных туров сборная Словакии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды 6 набранных очков.

    В минувшем туре квалификации сборная Словакии не разжилась очками. Дома словаки не сумели зацепиться даже за ничью с Хорватией (0:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С киприотами Словакия пересекалась неоднократно, точнее пять раз. Вот только последняя победа словаков датирована еще 2007 годом.

    Сборная Кипра

    Нынешний турнир сборная Кипра проваливает. Команда отстает в турнирной таблице даже от Мальты.

    Нынешнее последнее место в турнирной таблице на одни неудачи не спишешь. Сборная Кипра в 5 матчах набрала лишь 4 очка при одном забитом мяче.

  • Клубы стали тратить меньше денег на трансферы. Почему и надолго ли?
  • Расходы клубов упали во всех ведущих лигах Европы
  • 04/09/2021

    • Минувший тур Кипр едва ли может записать себе в актив. Команда дала бой россиянам, но в итоге сильнее оказались подопечные Валерия Карпина (0:2).

    Более того, несколькими днями ранее киприоты были разгромлены на Мальте. В воротах сборной Кипра побывало три безответных мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Словакию за 1.45, на ничью за 4.60, а на Кипр — за 7.40.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева наверняка постараются победить, и таким образом включиться в борьбу за второе место в группе.

    Киприоты крайне слабы в атаке, да и проблемы в обороне никуда не делись.

    Сборная Словакии еще не потеряла шансов на второе место, стало быть, будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Словакии в 1 тайме с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Китай — Япония
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словакия — Кипр: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Словакия возьмет киприотов на абордаж?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры