Словакия сыграет на своем поле с Кипром в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Словакия — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Словакии

Сборная Словакии нынешний отборочный цикл проводит не столь успешно. Впрочем, шансы пробиться на Мундиаль у команды еще имеются.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Словакии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды 6 набранных очков.

В минувшем туре квалификации сборная Словакии не разжилась очками. Дома словаки не сумели зацепиться даже за ничью с Хорватией (0:1).

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С киприотами Словакия пересекалась неоднократно, точнее пять раз. Вот только последняя победа словаков датирована еще 2007 годом.

Сборная Кипра

Нынешний турнир сборная Кипра проваливает. Команда отстает в турнирной таблице даже от Мальты.

Нынешнее последнее место в турнирной таблице на одни неудачи не спишешь. Сборная Кипра в 5 матчах набрала лишь 4 очка при одном забитом мяче.

Минувший тур Кипр едва ли может записать себе в актив. Команда дала бой россиянам, но в итоге сильнее оказались подопечные Валерия Карпина (0:2).

Более того, несколькими днями ранее киприоты были разгромлены на Мальте. В воротах сборной Кипра побывало три безответных мяча.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Словакию за 1.45, на ничью за 4.60, а на Кипр — за 7.40.

Хозяева наверняка постараются победить, и таким образом включиться в борьбу за второе место в группе.

Киприоты крайне слабы в атаке, да и проблемы в обороне никуда не делись .

Сборная Словакии еще не потеряла шансов на второе место, стало быть, будет активно атаковать с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа Словакии в 1 тайме с коэффициентом 2.03.