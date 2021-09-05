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    «Олимп-Долгопрудный» сразу рухнет от натиска «барсов»?

    «Олимп-Долгопрудный» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Олимп-Долгопрудный» — «Алания»
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    Роман Пилипчук
    «Олимп-Долгопрудный» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 17:00 мск. «Олимп-Долгопрудный» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимп-Долгопрудный»

    «Олимп-Долгопрудный» начал чемпионат не лучшим образом. Команда с первых туров свалилась в опасную зону.

    В минувшем туре «Олимп-Долгопрудный» наконец-то победил. Команда Романа Пилипчука переиграла не чужой для наставника «Спартак-2» (0:2).

    На текущий момент клуб занимает лишь 15 место в турнирной таблице. Причем в активе у «Олимп-Долгопрудного» всего 8 очков.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Олимп-Долгопрудный» забивает с заметной натугой (5 мячей). При этом пропускает команда Пилипчука в среднем меньше одного гола за игру (7 мячей в 8 матчах).

    «Алания»

    «Барсы» все никак не могут найти свою игру. Спартак Гогниев достает из своих подопечных все, что может, но до первых двух строчек команде еще далеко.

    На текущий момент «Алания» занимает 5 место с 14 очками в активе. Причем забили осетины 19 мячей, пропустив в свои ворота 12.

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    • В минувшем туре «Аланию» наконец-то прорвало. Дома осетины разгромили аутсайдера ФНЛ «Текстильщик» (4:0).

    Разумеется, в этой встрече «Алания» намеревается продолжить свой победный сериал. Команда Гогниева явно улучшила свою реализацию, что явно поможет ей в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.60, на ничью за 4.00, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 5.20.

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    Хозяева нестабильны, но последняя виктория наверняка улучшила психологический климат в коллективе.

    «Алания» наверняка постарается использовать свои козыри в виде мощной атакующей линии.

    «Барсы» отлично атакуют, и явно намереваются оперативно решить вопрос в свою пользу. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Олимп-Долгопрудный» — «Алания»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. «Олимп-Долгопрудный» сразу рухнет от натиска «барсов»?
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