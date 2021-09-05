«Олимп-Долгопрудный» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 17:00 мск. «Олимп-Долгопрудный» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимп-Долгопрудный»

«Олимп-Долгопрудный» начал чемпионат не лучшим образом. Команда с первых туров свалилась в опасную зону.

В минувшем туре «Олимп-Долгопрудный» наконец-то победил. Команда Романа Пилипчука переиграла не чужой для наставника «Спартак-2» (0:2).

На текущий момент клуб занимает лишь 15 место в турнирной таблице. Причем в активе у «Олимп-Долгопрудного» всего 8 очков.

Прогнозы на ФНЛ

«Олимп-Долгопрудный» забивает с заметной натугой (5 мячей). При этом пропускает команда Пилипчука в среднем меньше одного гола за игру (7 мячей в 8 матчах).

«Алания»

«Барсы» все никак не могут найти свою игру. Спартак Гогниев достает из своих подопечных все, что может, но до первых двух строчек команде еще далеко.

На текущий момент «Алания» занимает 5 место с 14 очками в активе. Причем забили осетины 19 мячей, пропустив в свои ворота 12.

В минувшем туре «Аланию» наконец-то прорвало. Дома осетины разгромили аутсайдера ФНЛ «Текстильщик» (4:0).

Разумеется, в этой встрече «Алания» намеревается продолжить свой победный сериал. Команда Гогниева явно улучшила свою реализацию, что явно поможет ей в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.60, на ничью за 4.00, а на «Олимп-Долгопрудный» — за 5.20.

Хозяева нестабильны, но последняя виктория наверняка улучшила психологический климат в коллективе.

«Алания» наверняка постарается использовать свои козыри в виде мощной атакующей линии .

«Барсы» отлично атакуют, и явно намереваются оперативно решить вопрос в свою пользу. Наши прогноз и ставка — Победа «Алании» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.