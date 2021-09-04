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    Все новости спорта

    Молдавия даст бой Шотландии?

    Шотландия — Молдавия. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, ЧМ-2022, 4 сентября 2021 года

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    Че Адамс
    Шотландия сыграет на своем поле с Молдавией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 04 Сентября 2021 года
    Шотландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F
    •  Шотландия 21:45 Молдавия Молдавия
  • Кишинёв
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.70
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    Шотландия

    Шотландцы еще до минувшего тура пребывали на второй позиции в группе. Однако поражение от лидера Дании (2:0) отбросило «скоттов» вниз.

    По итогам 4 сыгранных туров сборная Шотландии отстает от лидирующих датчан на семь пунктов. Сейчас британцы занимают 4 место в турнирной таблице группы.

    При этом шотландцы имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей (7:5). В общем, шансы на 2 место еще имеются.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    С молдаванами сборная Шотландии пересекалась только дважды. Причем в тех матчах шестнадцатилетней давности в активе у шотландцев победа и ничья.

    Молдавия

    Нынешний турнир сборная Молдавии начала привычно неудачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает последнее 6 место с одним баллом в активе.

    Последний матч в рамках квалификации получился для команды неудачным. Сборная Молдавии дома вчистую уступила Австрии (0:2).

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    • Вряд ли в этом отборочном цикле сборная Молдавии может рассчитывать на высокие места. Уделом этой команды будет борьба с фарерцами за предпоследнюю позицию.

    В четырех матчах отборочного турнира на чемпионат мира молдаване забили 2 мяча. При этом в свои ворота команда умудрилась пропустить уже 15.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Шотландию за 1.22, на ничью за 6.60, а на Молдавию — за 15.50.

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    Хозяева неплохо атакуют, и при этом надеются вернуться на вторую строчку.

    Молдаване наверняка попытаются подняться с последнего места.

    Гости постараются дать бой шотландцам, и наверняка сумеют проявить себя. Наши прогноз и ставка — Фора Молдавии +1.5 с коэффициентом 2.26.

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    Шотландия — Молдавия: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. Молдавия даст бой Шотландии?
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