Шотландия сыграет на своем поле с Молдавией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 21:45 мск. Шотландия — Молдавия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Шотландия

Шотландцы еще до минувшего тура пребывали на второй позиции в группе. Однако поражение от лидера Дании (2:0) отбросило «скоттов» вниз.

По итогам 4 сыгранных туров сборная Шотландии отстает от лидирующих датчан на семь пунктов. Сейчас британцы занимают 4 место в турнирной таблице группы.

При этом шотландцы имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей (7:5). В общем, шансы на 2 место еще имеются.

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С молдаванами сборная Шотландии пересекалась только дважды. Причем в тех матчах шестнадцатилетней давности в активе у шотландцев победа и ничья.

Молдавия

Нынешний турнир сборная Молдавии начала привычно неудачно. По итогам 4 сыгранных туров команда занимает последнее 6 место с одним баллом в активе.

Последний матч в рамках квалификации получился для команды неудачным. Сборная Молдавии дома вчистую уступила Австрии (0:2).

Вряд ли в этом отборочном цикле сборная Молдавии может рассчитывать на высокие места. Уделом этой команды будет борьба с фарерцами за предпоследнюю позицию.

В четырех матчах отборочного турнира на чемпионат мира молдаване забили 2 мяча. При этом в свои ворота команда умудрилась пропустить уже 15.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Шотландию за 1.22, на ничью за 6.60, а на Молдавию — за 15.50.

Хозяева неплохо атакуют, и при этом надеются вернуться на вторую строчку.

Молдаване наверняка попытаются подняться с последнего места .

Гости постараются дать бой шотландцам, и наверняка сумеют проявить себя. Наши прогноз и ставка — Фора Молдавии +1.5 с коэффициентом 2.26.