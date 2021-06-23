Словакия сыграет на своем поле с Испанией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 23 июня, начало — в 19:00 мск. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Словакии

Словаки сейчас идут вторыми, но пока и близко не обеспечили себе место в плей-офф. Хуже всего, что в этом матче сборной Словакии проигрывать категорически нельзя.

Минимальное поражение от шведов донельзя усложнило ситуацию. Тем паче, против испанцев Словакия играет неудачно: из 6 матчей проиграла 4 при одной победе.

Есть у словаков и кадровые потери. С Испанией не выйдут на поле форвард Иван Шранц и защитник Денис Вавро.

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Вся надежда тренерского штаба положена на лидеров Марека Хамшика и Роберта Мака. Уж они способны оказать одному из фаворитов достойное сопротивление.

Сборная Испании

Стартовая нулевая ничья со Швецией подкосила всеобщую уверенность в фаворитизм сборной Испании. Команда Луиса Энрике слабовато работает в плане реализации голевых моментов.

Более того, Альваро Мората, хоть и открыл счет голам сборной на Евро, умудрился не реализовать стопроцентный момент в матче с поляками. Испания снова не выиграла — 1:1…

Испания будет играть только на победу. Именно в таком случае выход в плей-офф станет объективной реальностью.

Любой другой исход будет считаться провалом. В общем, испанцам нужно как можно активнее идти вперед.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.23, на ничью за 6.80, а на Словакию — за 15.00.

Сборная Словакии, скорее всего, сыграет вторым номером, ведь их вполне устроит и ничья.

Испанцы наверняка будут активны в атаке на протяжении всей встречи .

В составе у обеих команд имеются сильные атакующие исполнители, что предопределит высокую результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.84. Для остальных — более умеренный прогноз.