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    Испанцы и словаки проведут активный второй тайм?

    Словакия — Испания. Дерзкая ставка за 4.84 на матч Евро-2020 23 июня 2021 года

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    Роберт Мак
    Словакия сыграет на своем поле с Испанией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 23 июня, начало — в 19:00 мск. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Словакия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 23 Июня 2021 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Испания Испания
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 19.00
  • X
  • 6.50
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  • 1.22
  • Ставка!
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    Сборная Словакии

    Словаки сейчас идут вторыми, но пока и близко не обеспечили себе место в плей-офф. Хуже всего, что в этом матче сборной Словакии проигрывать категорически нельзя.

    Минимальное поражение от шведов донельзя усложнило ситуацию. Тем паче, против испанцев Словакия играет неудачно: из 6 матчей проиграла 4 при одной победе.

    Есть у словаков и кадровые потери. С Испанией не выйдут на поле форвард Иван Шранц и защитник Денис Вавро.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Вся надежда тренерского штаба положена на лидеров Марека Хамшика и Роберта Мака. Уж они способны оказать одному из фаворитов достойное сопротивление.

    Сборная Испании

    Стартовая нулевая ничья со Швецией подкосила всеобщую уверенность в фаворитизм сборной Испании. Команда Луиса Энрике слабовато работает в плане реализации голевых моментов.

    Более того, Альваро Мората, хоть и открыл счет голам сборной на Евро, умудрился не реализовать стопроцентный момент в матче с поляками. Испания снова не выиграла — 1:1…

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    • Испания будет играть только на победу. Именно в таком случае выход в плей-офф станет объективной реальностью.

    Любой другой исход будет считаться провалом. В общем, испанцам нужно как можно активнее идти вперед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию за 1.23, на ничью за 6.80, а на Словакию — за 15.00.

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    Сборная Словакии, скорее всего, сыграет вторым номером, ведь их вполне устроит и ничья.

    Испанцы наверняка будут активны в атаке на протяжении всей встречи.

    В составе у обеих команд имеются сильные атакующие исполнители, что предопределит высокую результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют во 2 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.84. Для остальных — более умеренный прогноз.

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