Сборная Хорватии
Хорваты сами загнали себя в непростое положение. Англичанам проиграли, чехов не победили — крах…
Теперь перед сборной Хорватии стоит довольно прозаическая, на первый взгляд, задача. Необходимо выиграть у упертых «скоттов», причем как можно увереннее.
Лука Модрич и Иван Перишич наверняка будут рвать и метать. Главное — учесть ошибки англичан в предыдущем туре, когда Шотландия отобрала очки у «львов».
Против шотландцев сборная Хорватии играет крайне неудачно. Две последних встречи завершились победами соперниками, а до этого было зафиксировано три ничьи.
Сборная Шотландии
Шотландцы вновь показали, что не зря квалифицировались на Евро. Дать бой самим англичанам — уже шикарный показатель.
Более того, шансы выйти в плей-офф у сборной Шотландии имеются. Да, команда без звезд, без особо симпатичной игры, но, как показала практика, способна на многое.
Шотландцам не хватает сильного исполнителя в атаке. Пока что команда не забила ни одного гола на Евро.
Никакой боязни перед хорватами у Шотландии нет. Британцы во все времена были ершистыми оппонентами для кого-угодно.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 2.35, на ничью за 3.82, а на Шотландию — за 2.94.
Хорваты наверняка
Шотландцы наверняка сыграют вторым номером, и свой шанс постараются реализовать.
Хорваты испытывают трудности с реализацией моментов, но в этом матче их должно прорвать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.30. Для остальных — более умеренный прогноз.