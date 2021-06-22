Хорватия сыграет на своем поле с Шотландией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 22 июня, начало — в 22:00 мск. Хорватия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Хорватия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Хорватии

Хорваты сами загнали себя в непростое положение. Англичанам проиграли, чехов не победили — крах…

Теперь перед сборной Хорватии стоит довольно прозаическая, на первый взгляд, задача. Необходимо выиграть у упертых «скоттов», причем как можно увереннее.

Лука Модрич и Иван Перишич наверняка будут рвать и метать. Главное — учесть ошибки англичан в предыдущем туре, когда Шотландия отобрала очки у «львов».

Все прогнозы на Евро-2020

Против шотландцев сборная Хорватии играет крайне неудачно. Две последних встречи завершились победами соперниками, а до этого было зафиксировано три ничьи.

Сборная Шотландии

Шотландцы вновь показали, что не зря квалифицировались на Евро. Дать бой самим англичанам — уже шикарный показатель.

Более того, шансы выйти в плей-офф у сборной Шотландии имеются. Да, команда без звезд, без особо симпатичной игры, но, как показала практика, способна на многое.

Шотландцам не хватает сильного исполнителя в атаке. Пока что команда не забила ни одного гола на Евро.

Никакой боязни перед хорватами у Шотландии нет. Британцы во все времена были ершистыми оппонентами для кого-угодно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Хорватию за 2.35, на ничью за 3.82, а на Шотландию — за 2.94.

Хорваты наверняка будут штурмовать оборону горцев на протяжении всей встречи.

Шотландцы наверняка сыграют вторым номером, и свой шанс постараются реализовать.

Хорваты испытывают трудности с реализацией моментов, но в этом матче их должно прорвать. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.30. Для остальных — более умеренный прогноз.