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    Уэльс сокрушит швейцарцев?

    Уэльс — Швейцария. Дерзкая ставка за 4.04 на матч Евро-2020 12 июня 2021 года

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    Гарет Бэйл
    Уэльс сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 12 июня, начало — в 16:00 мск. Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 12 Июня 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 16:00 Швейцария Швейцария
  • Берн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.13
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    Сборная Уэльса

    То, что по окончании Евро завершит карьеру Гарет Бэйл — уже давно не новость. И, надо сказать, сей факт становится важным в аспекте выступления валлийцев.

    Уэльс зависим от своего лидера, и вполне может выехать на сверхмотивации Бэйла поставить жирную точку в карьере. Настрой у Гарета соответствующий!

    Да и вообще, валлийцы умеют удивлять. В квалификации мирового первенства Уэльс сумел одолеть крепких чехов, пусть и с минимальным счетом.

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний со швейцарцами Уэльс победил лишь однажды. Причем та самая виктория пришлась на последнее свидание команд. Было это 10 лет назад, а валлийцы выиграли 2:0.

    Сборная Швейцарии

    Швейцарцев давно можно считать грозной силой. В европейском пространстве команда ничего особенного не добилась, но нервы мотает всем подряд.

    Более того, в нынешнем календарном году Швейцария не знает потери очков. Все свои 5 поединков команда из страны банков, часов и сыра выиграла.

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  • Вчера

    • Прямо накануне Евро швейцарцы улучшили себе настроение. В контрольной встрече был уничтожен Лихтенштейн (7:0).

    В атаке блещет Марио Гавранович. На него и делает основную ставку тренерский штаб сборной. А помогать созидать ему будет креативный Кристиан Фасснахт.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Швейцария за 2.23, на ничью за 3.03, а на Уэльс — за 4.04.

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    Уэльс целиком и полностью зависим от Бэйла, мотивация которого на Евро решит очень многое.

    Швейцарцы, хоть и смотрятся довольно мощно, но стабильностью могут похвастать далеко не всегда.

    Уэльс недооценивать явно не стоит, да и у швейцарцев не все гладко в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Уэльса , поставить на это можно с коэффициентом 4.04. Для остальных — более умеренный прогноз на матч.

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