Уэльс сыграет на своем поле со Швейцарией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 12 июня, начало — в 16:00 мск. Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика Уэльс — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Уэльса

То, что по окончании Евро завершит карьеру Гарет Бэйл — уже давно не новость. И, надо сказать, сей факт становится важным в аспекте выступления валлийцев.

Уэльс зависим от своего лидера, и вполне может выехать на сверхмотивации Бэйла поставить жирную точку в карьере. Настрой у Гарета соответствующий!

Да и вообще, валлийцы умеют удивлять. В квалификации мирового первенства Уэльс сумел одолеть крепких чехов, пусть и с минимальным счетом.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний со швейцарцами Уэльс победил лишь однажды. Причем та самая виктория пришлась на последнее свидание команд. Было это 10 лет назад, а валлийцы выиграли 2:0.

Сборная Швейцарии

Швейцарцев давно можно считать грозной силой. В европейском пространстве команда ничего особенного не добилась, но нервы мотает всем подряд.

Более того, в нынешнем календарном году Швейцария не знает потери очков. Все свои 5 поединков команда из страны банков, часов и сыра выиграла.

Прямо накануне Евро швейцарцы улучшили себе настроение. В контрольной встрече был уничтожен Лихтенштейн (7:0).

В атаке блещет Марио Гавранович. На него и делает основную ставку тренерский штаб сборной. А помогать созидать ему будет креативный Кристиан Фасснахт.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швейцария за 2.23, на ничью за 3.03, а на Уэльс — за 4.04.

Уэльс целиком и полностью зависим от Бэйла, мотивация которого на Евро решит очень многое.

Швейцарцы, хоть и смотрятся довольно мощно, но стабильностью могут похвастать далеко не всегда.

Уэльс недооценивать явно не стоит, да и у швейцарцев не все гладко в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа Уэльса , поставить на это можно с коэффициентом 4.04. Для остальных — более умеренный прогноз на матч.