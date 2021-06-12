Дания сыграет на своем поле с Финляндией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 12 июня, начало — в 19:00 мск. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Дании

Датчане традиционно амбициозны. Нынешний состав сборной явно не назовешь суперзвездным, но то, что он способен на сюрпризы — к гадалке не ходите.

Еще бы, ведь в недавнем контрольном поединке с Германией скандинавы добились ничьей (1:1). После того были обыграны боснийцы (2:0).

В атаке тренерский штаб наверняка будет полагаться на форварда «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта. Силен также Каспер Дольберг, да и Роберту Скову есть что показать.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний с финнами Дания лишь однажды не добилась победы. 18 лет назад была зафиксирована единственная ничья (1:1).

Сборная Финляндии

Сам выход финнов на Евро — уже настоящее достижение. Так что любой результат будет считаться приемлемым: за провал не осудят, а любое мини-достижение возведет игроков в ранг почти героев.

Финляндия крайне нестабильна, причем даже в матчах с равными себе по классу соперниками. Вот и последний товарищеский матч был проигран Эстонии (0:1).

Теему Пукки и Йоэль Похьянпало, конечно, неплохие форварды, но потянут ли они выход в плей-офф?! Голы ведь даются команде с заметной натугой.

До поражения от эстонцев Финляндия проиграла поочередно швейцарцам и шведам. Так что с настроением у игроков наверняка не все ладно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.44, на ничью за 4.00, а на Финляндию — за 9.00.

Дания смотрится куда мощнее оппонента, однако в стартовых матчах нередко случаются сюрпризы.

Финны будут стоять на ничью, и, вероятно, смогут ее добиться.

Со стороны датчан, традиционно успешно играющих против финнов, возможна банальная недооценка соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — умеренный прогноз на матч.