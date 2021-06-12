Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кубок АмерикиПир во время чумы. Кубок Америки в Бразилии стартует, несмотря на протесты Стадион «Уэмбли» примет финалКак Евро-2020 совладает с коронавирусом. Протоколы, тестирование и болельщики Фрагмент матчаКубок Стэнли. «Вегас» выиграл серию у «Колорадо»
  • 08:08
    • Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли-2021
  • 07:16
    • Россия может претендовать на проведение Евро-2028 или Евро-2032
  • 23:21
    • Де Брейне не сыграет в матче против сборной России
  • 21:46
    • Крейчикова победила Саккари в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • 17:47
    • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
  • 21:08
    • ЦСКА обыграл УНИКС и стал победителем Единой лиги ВТБ
  • 18:03
    • СМИ: ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым
    Все новости спорта

    Данию ждет разочарование в виде ничьей?

    Дания — Финляндия. Дерзкая ставка за 4.00 на матч Евро-2020 12 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на Сборная Финляндии Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Дания — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Эриксен
    Дания сыграет на своем поле с Финляндией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 12 июня, начало — в 19:00 мск. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Дания — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Группа B 12 Июня 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.46
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    Сборная Дании

    Датчане традиционно амбициозны. Нынешний состав сборной явно не назовешь суперзвездным, но то, что он способен на сюрпризы — к гадалке не ходите.

    Еще бы, ведь в недавнем контрольном поединке с Германией скандинавы добились ничьей (1:1). После того были обыграны боснийцы (2:0).

    В атаке тренерский штаб наверняка будет полагаться на форварда «Барселоны» Мартина Брэйтуэйта. Силен также Каспер Дольберг, да и Роберту Скову есть что показать.

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний с финнами Дания лишь однажды не добилась победы. 18 лет назад была зафиксирована единственная ничья (1:1).

    Сборная Финляндии

    Сам выход финнов на Евро — уже настоящее достижение. Так что любой результат будет считаться приемлемым: за провал не осудят, а любое мини-достижение возведет игроков в ранг почти героев.

    Финляндия крайне нестабильна, причем даже в матчах с равными себе по классу соперниками. Вот и последний товарищеский матч был проигран Эстонии (0:1).

  • Лучшие молодые таланты Евро-2020: Гарсия, Мендеш Тюрам и другие
  • Континентальное первенство может сделать из некоторых тинэйджеров новых звезд
  • 08/06/2021

    • Теему Пукки и Йоэль Похьянпало, конечно, неплохие форварды, но потянут ли они выход в плей-офф?! Голы ведь даются команде с заметной натугой.

    До поражения от эстонцев Финляндия проиграла поочередно швейцарцам и шведам. Так что с настроением у игроков наверняка не все ладно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Данию за 1.44, на ничью за 4.00, а на Финляндию — за 9.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Дания смотрится куда мощнее оппонента, однако в стартовых матчах нередко случаются сюрпризы.

    Финны будут стоять на ничью, и, вероятно, смогут ее добиться.

    Со стороны датчан, традиционно успешно играющих против финнов, возможна банальная недооценка соперника. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — умеренный прогноз на матч.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Япония — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:25
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.74
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Йемен — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Турция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Экспресс дня 11 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Группа B на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Группа A на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атланта — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССР
  • Сказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
    • 16:50 07/06/2021     Сборная России
  • Россия на Евро: Проблемы с составом, новая схема и две игры в Санкт-Петербурге
    • 03:13 06/06/2021     Александр Соболев и Георгий Джикия
  • Финальный аккорд перед Евро-2020 дался нелегко. Россия минимально обыграла Болгарию и потеряла основного защитника
    • 23:18 05/06/2021
    Дания — Финляндия: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 12.06.2021. Прогнозы на футбол. Данию ждет разочарование в виде ничьей?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры