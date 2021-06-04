В ночь с 3 на 4 июня в в 5-м туре отборочного турнира к чемпионату мира в зоне Южная Америка в Монтевидео на стадионе «Сентенерио» сборная Уругвая сыграет с командой Парагвая. Начало — в 01:00 по мск. Уругвай — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Сборная Уругвая в этом отборочном цикле после четырех туров набрала шесть баллов, с которыми идет на пятой строке, дающей билет только в межконтинентальный плей-офф.

В данной компании «чарруа» неизменно чередуют поражения с выигрышами. Так, стартовали они с домашней победы над сборной Чили со счетом 2:1, после чего уступили в гостях 2:4 Эквадору.

Затем «небесно-голубые» оказались сильней Колумбии, добившись виктории вне родных стен со счетом 3:0, а в минувшем туре соревнования на своей территории были повержены Бразилией 0:2.

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К слову, поединок против бразильцев, прошедший еще в ноябре 2020 года, остается для уругвайцем последним проведенным.

Парагвай

Национальная команда Парагвая после четырех встреч набрала те же шесть пунктов, но находится на строку выше, чем предстоящий противник.

«Гуарани» в текущей квалификационной компании еще не знали горечи поражений, трижды сыграв вничью и добившись одной виктории, которая была во втором игровом дне на выезде против Венесуэлы 1:0.

В остальных трех играх «красно-белые» неизменно делили очки со своими оппонентами, расписав ничью в гостях с Аргентиной 1:1, а также дома разойдясь миром по 2:2 с Перу и Боливией.

В данный момент у парагвайцев 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где было только два выигрыша и пять мировых результатов.

Уругвай в последних семи очных встречах не проигрывал Парагваю, четырежды победив при трех ничьих. Последняя их игра состоялась в 2017 году, которую выиграли уругвайцы 2:1 в гостях.

Прогноз и ставка на Уругвай — Парагвай

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уругвая предлагают — 1.70.

На викторию Парагвая дают — 5.25, ничья оценена — в 3.82.

Предстоящий противник для уругвайцев в последнее время является весьма удобным. И поэтому от данной встречи вполне можно ждать виктории хозяев. Наш прогноз — П1.