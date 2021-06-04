Уругвай
Сборная Уругвая в этом отборочном цикле после четырех туров набрала шесть баллов, с которыми идет на пятой строке, дающей билет только в межконтинентальный плей-офф.
В данной компании «чарруа» неизменно чередуют поражения с выигрышами. Так, стартовали они с домашней победы над сборной Чили со счетом 2:1, после чего уступили в гостях 2:4 Эквадору.
Затем «небесно-голубые» оказались сильней Колумбии, добившись виктории вне родных стен со счетом 3:0, а в минувшем туре соревнования на своей территории были повержены Бразилией 0:2.
К слову, поединок против бразильцев, прошедший еще в ноябре 2020 года, остается для уругвайцем последним проведенным.
Парагвай
Национальная команда Парагвая после четырех встреч набрала те же шесть пунктов, но находится на строку выше, чем предстоящий противник.
«Гуарани» в текущей квалификационной компании еще не знали горечи поражений, трижды сыграв вничью и добившись одной виктории, которая была во втором игровом дне на выезде против Венесуэлы 1:0.
В остальных трех играх «красно-белые» неизменно делили очки со своими оппонентами, расписав ничью в гостях с Аргентиной 1:1, а также дома разойдясь миром по 2:2 с Перу и Боливией.
В данный момент у парагвайцев 7-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где было только два выигрыша и пять мировых результатов.
Уругвай в последних семи очных встречах не проигрывал Парагваю, четырежды победив при трех ничьих. Последняя их игра состоялась в 2017 году, которую выиграли уругвайцы 2:1 в гостях.
Прогноз и ставка на Уругвай — Парагвай
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уругвая предлагают — 1.70.
На викторию Парагвая дают — 5.25, ничья оценена — в 3.82.
Предстоящий противник для уругвайцев в последнее время является весьма удобным. И поэтому от данной встречи вполне можно ждать виктории хозяев. Наш прогноз — П1.