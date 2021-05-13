«Хераклес»
«Хераклес» набрал 43 очка и идет на восьмом месте, сохраняя шансы на попадание в плей-офф чемпионата и продолжение борьбы за еврокубковую путевку.
В минувшем туре коллектив из Алмело расписал мировую с «Твенте» на выезде, сыграв 1:1, а игровым днем ранее разгромил в родных стенах «Венло» со счетом 4:0.
Клуб
Сейчас у «Хераклеса»
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» за два тура до финиша чемпионата Нидерландов
Клуб из Роттердама неудачно провел свои
Перед этим у «Гордости Юга» была 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой она поровну поделила выигрышные встречи с мировыми исходами, но в этот период она более двух мячей за игру никогда не забивала.
Вне родных стен «Фейеноорд»
В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, после чего «Фейеноорд» обыграл дома «Хераклес» в Кубке страны — 3:2.
Прогноз и ставка на «Хераклес» — «Фейеноорд»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фейеноорда» предлагают — 2.04.
На викторию «Хераклеса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.82.
Так как «Хераклес» на своем поле выступает неплохо и ему очки нужнее, то есть смысл поставить в этой игре на хозяев с Х.