В рамках 33-го тура нидерландской Эредивизии «Хераклес» в родных стенах сразится с «Фейеноордом». Поединок пройдет 13 мая, начало — в 15:30 по мск. «Хераклес» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хераклес»

«Хераклес» набрал 43 очка и идет на восьмом месте, сохраняя шансы на попадание в плей-офф чемпионата и продолжение борьбы за еврокубковую путевку.

В минувшем туре коллектив из Алмело расписал мировую с «Твенте» на выезде, сыграв 1:1, а игровым днем ранее разгромил в родных стенах «Венло» со счетом 4:0.

Клуб выиграл четыре раза за восемь последних матчей и только два раза за это время проиграл. Оба поражения состоялись перед викторий над «Венло», где он уступил на выезде ПСВ и «Эммену».

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Сейчас у «Хераклеса» 5-матчевая домашняя беспроигрышная серия , в которой он трижды выиграл и два раза сыграл вничью. В родных стенах «геркулесы» проиграли лишь раз за последние девять игр при шести викториях.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» за два тура до финиша чемпионата Нидерландов идет на пятой позиции в турнирной таблице, уступая четвертой позиции пять баллов.

Клуб из Роттердама неудачно провел свои две последние игры первенства, поочередно проиграв в них аутсайдеру «Ден Хаагу» (2:3) на выезде и на своем поле чемпиону «Аяксу» (0:3).

Перед этим у «Гордости Юга» была 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой она поровну поделила выигрышные встречи с мировыми исходами, но в этот период она более двух мячей за игру никогда не забивала.

Вне родных стен «Фейеноорд» добился всего лишь одной виктории за последние девять встреч чемпионата, еще трижды сыграв вничью и потерпел аж пять поражений.

В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, после чего «Фейеноорд» обыграл дома «Хераклес» в Кубке страны — 3:2.

Прогноз и ставка на «Хераклес» — «Фейеноорд»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фейеноорда» предлагают — 2.04.

На викторию «Хераклеса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.82.

Так как «Хераклес» на своем поле выступает неплохо и ему очки нужнее, то есть смысл поставить в этой игре на хозяев с Х.