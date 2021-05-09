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    Выбьет ли «Юве» миланцев из борьбы за Лигу чемпионов?

    «Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 1.81) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 9 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Милан»
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    «Ювентус» — «Милан»
    В 35-м туре итальянской Серии А «Ювентус» на своем поле примет «Милан». Поединок состоится 9 мая и начнется в 21:45 по мск. «Ювентус» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Мая 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 21:45 Милан Милан
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Ювентус»

    Туринский клуб в начале апреля обыграл на своем поле сначала «Наполи» со счетом 2:1, а потом «Дженоа» — 3:1.

    Затем подопечные Андреа Пирло проиграли в гостях «Аталанте» (0:1), пропустив на последних минутах, а после этого дома справились с «Пармой» (3:1).

    В последних матчах «Ювентус» в гостях поделил очки с «Фиорентиной» (1:1), а потом вырвал гостевую победу у «Удинезе» (1:2) благодаря дублю Роналду в концовке матча.

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    • После 34 туров «Ювентус» с 69 очками делит лигочемпионские 2-4 места с «Аталантой» и «Миланом», по доп. показателям идя третьим («Интер» уже гарантировал себе чемпионство).

    Все прогнозы на Серию А

    Разница мячей 67-31, Криштиану Роналду забил 27 голов, еще 9 у Мораты и 7 у Кьезы. Не сыграет Мерих Демирал.

    «Милан»

    «Россонери» начали апрель с того, что едва спаслись в домашнем матче с «Сампдорией» (1:1), забив на последних минутах, после чего в гостях победили «Парму» (3:1).

    Затем подопечные Стефано Пиоли на своем поле справились с «Дженоа» (2:1), но проиграли с тем же счетом «Сассуоло» (1:2), дважды пропустив в концовке.

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    • В последних матчах «Милан» был на выезде в Риме разгромлен «Лацио» (0:2), после чего на своем поле одолел «Сассуоло» (2:0).

    С 69 очками «Милан» идет четвертым в Серии А, но на пятки наступает «Наполи» (67) и в случае поражения или даже ничьей «россонери» могут не попасть в Лигу чемпионов.

    Календарь и таблица Серии А

    Разница мячей 62-41, Златан Ибрагимович забил 15 голов, еще 10 у Франка Кессиэ, 7 забил Анте Ребич.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Милана» — 4.40.

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    В первом круге «Милан» проиграл дома 1:3, в прошлом сезоне «Юве» победил в чемпионате 1:0 дома и проиграл 2:4 в гостях, а в полуфинале Кубка Италии туринцы сыграли вничью 1:1 в гостях и 0:0 дома.

    Ставки для «Милана» куда выше — нужна только победа, ну а для «Юве» победа практически гарантирует место в четверке. Прогнозируем, что «Ювентус» не проиграет.

    Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.64 и «Роналду забьет» за 1.72

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