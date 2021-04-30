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    «Лестер» третий раз в сезоне обыграет «Саутгемптон»?

    «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.16) футбол, АПЛ, 30 апреля 2021 года

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    «Лестер»
    «Лестер» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 22:00 мск. «Саутгемптон» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 22:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 2.15
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» после 32-х сыгранных матчей находится на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета «святых» отделяют девять очков, и это, наверное, единственная для них хорошая новость.

    «Саутгемптон» ужасно проводит вторую половину сезона. После Нового года команда Ральфа Хазенхюттля набрала лишь 10 очков.

    В пяти предыдущих турах «Саутгемптон» потерпел четыре поражения — от «Манчестер Сити», «Брайтона», «Вест Бромвича» и «Тоттенхэма». В общей сложности команда пропустила на этом отрезке 14 мячей.

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    • «Саутгемптон» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на своем поле.

    «Лестер»

    Тем временем «Лестер» продолжает удерживать третье место. «Лисы» опережают идущий пятым «Вест Хэм» на семь очков. В принципе, этого преимущества должно хватить, чтобы финишировать в топ-4.

    «Лестер» не очень удачно начал апрель, проиграв «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Но команда Брендана Роджерса достаточно быстро пришла в себя.

    В предыдущем матче «Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас», а перед этим разгромил «Вест Бромвич».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Лестер» не смог забить только в одном из десяти предыдущих матчей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Лестера» — за 2.16.

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    В середине месяца «Лестер» выиграл у «Саутгемптона» в полуфинале Кубка Англии. Матч получился напряженным, все решил один гол. А перед этим, в середине января, команда Роджерса одержал домашнюю победу над «святыми» в рамках АПЛ.

    Учитывая текущее состояние «Саутгемптона», очень вероятно, что «Лестер» продлит серию побед в матчах с этим соперником.

    Тем более в случае победы «Лестер» уже на 99,9% обеспечит себе место в топ-4.

    Ставка — победа «Лестера» за 2.16.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 1,5 за 1.98.

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