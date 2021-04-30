«Саутгемптон»
«Саутгемптон» после 32-х сыгранных матчей находится на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. От зоны вылета «святых» отделяют девять очков, и это, наверное, единственная для них хорошая новость.
«Саутгемптон» ужасно проводит вторую половину сезона. После Нового года команда Ральфа Хазенхюттля набрала лишь 10 очков.
В пяти предыдущих турах «Саутгемптон» потерпел четыре поражения — от «Манчестер Сити», «Брайтона», «Вест Бромвича» и «Тоттенхэма». В общей сложности команда пропустила на этом отрезке 14 мячей.
«Саутгемптон» одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на своем поле.
«Лестер»
Тем временем «Лестер» продолжает удерживать третье место. «Лисы» опережают идущий пятым «Вест Хэм» на семь очков. В принципе, этого преимущества должно хватить, чтобы финишировать в топ-4.
«Лестер» не очень удачно начал апрель, проиграв «Манчестер Сити» и «Вест Хэм». Но команда Брендана Роджерса достаточно быстро пришла в себя.
В предыдущем матче «Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас», а перед этим разгромил «Вест Бромвич».
«Лестер»
Прогноз и ставка
На «Саутгемптон» в этом матче можно поставить за 3.22, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Лестера» — за 2.16.
В середине месяца «Лестер» выиграл у «Саутгемптона» в полуфинале Кубка Англии. Матч получился напряженным, все решил один гол. А перед этим, в середине января, команда Роджерса одержал домашнюю победу над «святыми» в рамках АПЛ.
Учитывая текущее состояние «Саутгемптона», очень вероятно, что
Тем более в случае победы «Лестер» уже на 99,9% обеспечит себе место в топ-4.
Ставка — победа «Лестера» за 2.16.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лестера» больше 1,5 за 1.98.