В воскресенье, 11 апреля, в рамках 36-го тура первенства первой российской лиги «Шинник» в Ярославле сыграет с «Аланией». Начало игры — в 15:00 по мск. «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

«Шинник» — последняя команда ФНЛ. У него на счету всего лишь 19 набранных очков и отставание от спасительной 16 строки составляет 19 баллов.

На данный момент у ярославского коллектива 12-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в которой он девять раз уходил с поля поверженным и трижды сыграл вничью.

В минувшем туре «черно-синие» поделили очки на выезде с «Нефтехимиком», сыграв 1:1, а игровым днем ранее они на своей территории минимально уступили брянскому «Динамо» — 0:1.

Прогнозы на ФНЛ

На своем поле «Шинник» в текущем розыгрыше ФНЛ набрал 12 баллов. Команда по три раза побеждала и играла вничью, а также 12 встреч проиграла, разница мячей — 18:34. К слову, в восьми последних домашних играх «Шинник» неизменно проигрывал.

«Алания»

Перед стартом этого тура «Алания» с 63 зачетными пунктами делит четвертую строку с «Торпедо» в турнирной таблице ФНЛ, имея запас перед ближайшим преследователем в два очка.

Клуб из Владикавказа в минувшем игровом дне превенства на своем поле переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:0, а перед этим он по 0:1 уступил дома «Крыльям Советов» и на выезде «Волгарю».

До этих неудач «желто-красные» имели 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой добились трех викторий и дважды расписывали мировые.

В гостях «Алания» в текущем розыгрыше ФНЛ разжился 26 очками. Она победила в семи встречах, а также по пять раз играла вничью и проигрывала, разница забитых и пропущенных — 24:15.

В первом круге эти коллективы расписали результативную мировую со счетом 4:4.

Прогноз и ставка на «Шинник» — «Алания»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.28.

На викторию «Шинника» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.10.

Прогнозируем в этой игре результативную викторию гостей. Наша ставка — победа «Алании» + ТБ 2,5.