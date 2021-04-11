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    «Шинник» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, ФНЛ, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Алания»
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    «Алания»
    В воскресенье, 11 апреля, в рамках 36-го тура первенства первой российской лиги «Шинник» в Ярославле сыграет с «Аланией». Начало игры — в 15:00 по мск. «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Апреля 2021 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 15:00 Алания Алания
  • Владикавказ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    «Шинник»

    «Шинник» — последняя команда ФНЛ. У него на счету всего лишь 19 набранных очков и отставание от спасительной 16 строки составляет 19 баллов.

    На данный момент у ярославского коллектива 12-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в которой он девять раз уходил с поля поверженным и трижды сыграл вничью.

    В минувшем туре «черно-синие» поделили очки на выезде с «Нефтехимиком», сыграв 1:1, а игровым днем ранее они на своей территории минимально уступили брянскому «Динамо» — 0:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    На своем поле «Шинник» в текущем розыгрыше ФНЛ набрал 12 баллов. Команда по три раза побеждала и играла вничью, а также 12 встреч проиграла, разница мячей — 18:34. К слову, в восьми последних домашних играх «Шинник» неизменно проигрывал.

    «Алания»

    Перед стартом этого тура «Алания» с 63 зачетными пунктами делит четвертую строку с «Торпедо» в турнирной таблице ФНЛ, имея запас перед ближайшим преследователем в два очка.

    Клуб из Владикавказа в минувшем игровом дне превенства на своем поле переиграл воронежский «Факел» со счетом 2:0, а перед этим он по 0:1 уступил дома «Крыльям Советов» и на выезде «Волгарю».

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    • До этих неудач «желто-красные» имели 5-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, в которой добились трех викторий и дважды расписывали мировые.

    В гостях «Алания» в текущем розыгрыше ФНЛ разжился 26 очками. Она победила в семи встречах, а также по пять раз играла вничью и проигрывала, разница забитых и пропущенных — 24:15.

    В первом круге эти коллективы расписали результативную мировую со счетом 4:4.

    Прогноз и ставка на «Шинник» — «Алания»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Шинника» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.10.

    Прогнозируем в этой игре результативную викторию гостей. Наша ставка — победа «Алании» + ТБ 2,5.

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