В четверг, 8 апреля, «Аякс» на своем поле примет «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Амстердаме, начнется в 22:00 по московскому времени. «Аякс» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» оказался в Лиге Европы после того, как занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Этой весной он сначала прошел французский «Лилль» (2:1 и 2:1), после чего разобрался с «Янг Бойз» (3:0 и 2:0).

У себя в Эредивизи подопечные Эрика тен Хага уверенно лидируют, набрав 69 очков в 27 турах, что на 11 больше, чем у идущего вторым ПСВ.

С начала марта амстердамская команда поочередно обыграла «Гронинген» (3:1), «ПЕК Зволле» (2:0), «АДО Ден Хааг» (5:0) и «Херенвен» (2:1).

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После травм у «Аякса» восстанавливаются Дейли Блинд, Андре Онана и Нуссаир Мазрауи.

«Рома»

«Рома» стала лучшей в своей группе А, опередив «Янг Бойз», «ЧФР Клуж» и софийский ЦСКА, в 1/16 финала прошла «Брагу» (2:0 и 3:1), а в 1/8 финала — донецкий «Шахтер» (3:0 и 2:1).

В турнирной таблице Серии А «волки» занимают седьмое место с 51 набранным очком в 29 турах.

В трех последних матчах национального первенства команда Паулу Фонсеки уступила «Парме» (0:2) и «Наполи» (0:2), а также поделила очки с «Сассуоло» (2:2).

У «Ромы» травмы залечивают Николо Дзаньоло, Ибаньес, Мараш Кумбулья, Генрих Мхитарян, Крис Смоллинг и Стефан Эль-Шаарави. Дисквалификацию отбывает Рик Карсдорп.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аякса» — 2.04, победа «Ромы» — 3.50, ничья — 3.80.

Фонсека столкнулся с серьезными проблемами в обороне перед выездом в Амстердам. Его подопечные пропускали по два мяча в трех последних встречах национального первенства, хотя играли они далеко не с грандами.

А учитывая еще и отличную форму «Аякса», который стабильно побеждает как в чемпионате, так и в еврокубках, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также обратим внимание на форварда «Аякса» Душана Тадича, забившего в семи последних матчах из восьми. Еще один вариант — «Душан Тадич забьет» за 2.25.