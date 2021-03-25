25 марта в Душанбе сборная Таджикистана примет команду Монголии во втором квалификационном раунде азиатской зоны ЧМ-2022. Начало игры — в 16:00 по мск. Таджикистан — Монголия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Таджикистан

Сборная Таджикистана имеет призрачные шансы для выхода в третий раунд азиатского отбора. Сейчас она с семью очками идет на третьем месте и в лучшем случае сможет финишировать только второй.

Среднеазиатская команда в данном турнире смогла обыграть своего предстоящего противника в гостях (1:0) и Киргизию (1:0) на своей арене, сыграв с ней же вничью на выезде (1:1), а также проиграв 0:3 Японии и 3:4 Мьянме.

После вынужденного простоя из-за коронавируса таджики проводили только товарняки. В 2020 году они поочередно уступили Узбекистану (1:2), Бахрейну (0:1) и ОАЭ (2:3).

Все прогнозы на ЧМ-2022

А в этом календарном году Таджикистан обменялся викториями со сборной Иордании в феврале — 1:0 и 0:2.

Монголия

Национальная команда Монголии имеет всего три добытых балла, но включится в борьбу за выход в следующий раунд точно не сможет.

Эти единственные пункты предки Чингисхана заработали на старте турнира, одолев в родных стенах Мьянму со счетом 1:0, после чего они только проигрывал, забив за это время всего один мяч.

На своей территории монголы уступили киргизам (1:2) и своему предстоящему противнику (0:1), а выезде они были разгромлены японцами (0:6) и проиграли Мьянме (0:1).

Отметим, что свою последнюю игру Монголия сыграла в конце 2019 года, а в 2020 и 2021 она матчей не проводила.

Прогноз и ставка на Таджикистан — Монголия

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Таджикистана предлагают — 1.17.

На викторию Монголии дают — 17.00, ничья оценена — в 5.80.

В этом поединке хозяева не должны испытать проблем с завоеванием трех очков, но учитывая их невысокую результативность рекомендуем поставить — П1 + ТМ 3,5.