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    Таджики победят, но не крупно

    Таджикистан — Монголия. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 25 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Таджикистан — Монголия
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    Голкипер сборной Таджикистана
    25 марта в Душанбе сборная Таджикистана примет команду Монголии во втором квалификационном раунде азиатской зоны ЧМ-2022. Начало игры — в 16:00 по мск. Таджикистан — Монголия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Таджикистан

    Сборная Таджикистана имеет призрачные шансы для выхода в третий раунд азиатского отбора. Сейчас она с семью очками идет на третьем месте и в лучшем случае сможет финишировать только второй.

    Среднеазиатская команда в данном турнире смогла обыграть своего предстоящего противника в гостях (1:0) и Киргизию (1:0) на своей арене, сыграв с ней же вничью на выезде (1:1), а также проиграв 0:3 Японии и 3:4 Мьянме.

    После вынужденного простоя из-за коронавируса таджики проводили только товарняки. В 2020 году они поочередно уступили Узбекистану (1:2), Бахрейну (0:1) и ОАЭ (2:3).

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    А в этом календарном году Таджикистан обменялся викториями со сборной Иордании в феврале — 1:0 и 0:2.

    Монголия

    Национальная команда Монголии имеет всего три добытых балла, но включится в борьбу за выход в следующий раунд точно не сможет.

    Эти единственные пункты предки Чингисхана заработали на старте турнира, одолев в родных стенах Мьянму со счетом 1:0, после чего они только проигрывал, забив за это время всего один мяч.

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    • На своей территории монголы уступили киргизам (1:2) и своему предстоящему противнику (0:1), а выезде они были разгромлены японцами (0:6) и проиграли Мьянме (0:1).

    Отметим, что свою последнюю игру Монголия сыграла в конце 2019 года, а в 2020 и 2021 она матчей не проводила.

    Прогноз и ставка на Таджикистан — Монголия

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Таджикистана предлагают — 1.17.

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    На викторию Монголии дают — 17.00, ничья оценена — в 5.80.

    В этом поединке хозяева не должны испытать проблем с завоеванием трех очков, но учитывая их невысокую результативность рекомендуем поставить — П1 + ТМ 3,5.

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