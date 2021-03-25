Таджикистан
Сборная Таджикистана имеет призрачные шансы для выхода в третий раунд азиатского отбора. Сейчас она с семью очками идет на третьем месте и в лучшем случае сможет финишировать только второй.
Среднеазиатская команда в данном турнире смогла обыграть своего предстоящего противника в гостях (1:0) и Киргизию (1:0) на своей арене, сыграв с ней же вничью на выезде (1:1), а также проиграв 0:3 Японии и 3:4 Мьянме.
После вынужденного простоя из-за коронавируса таджики проводили только товарняки. В 2020 году они поочередно уступили Узбекистану (1:2), Бахрейну (0:1) и ОАЭ (2:3).
А в этом календарном году Таджикистан обменялся викториями со сборной Иордании в феврале — 1:0 и 0:2.
Монголия
Национальная команда Монголии имеет всего три добытых балла, но включится в борьбу за выход в следующий раунд точно не сможет.
Эти единственные пункты предки Чингисхана заработали на старте турнира, одолев в родных стенах Мьянму со счетом 1:0, после чего они только проигрывал, забив за это время всего один мяч.
На своей территории монголы уступили киргизам (1:2) и своему предстоящему противнику (0:1), а выезде они были разгромлены японцами (0:6) и проиграли Мьянме (0:1).
Отметим, что свою последнюю игру Монголия сыграла в конце 2019 года, а в 2020 и 2021 она матчей не проводила.
Прогноз и ставка на Таджикистан — Монголия
В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Таджикистана предлагают — 1.17.
На викторию Монголии дают — 17.00, ничья оценена — в 5.80.
В этом поединке хозяева не должны испытать проблем с завоеванием трех очков, но учитывая их невысокую результативность рекомендуем поставить — П1 + ТМ 3,5.