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    «Горожане» исправятся после поражения

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, АПЛ, 10 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
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    Рияд Марез и Рахим Стерлинг
    В 33 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон» на стадионе «Этихад». Игра состоится 10 марта. Стартовый свисток даст Джонатан Мосс в 21:00 мск. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 21:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.22
  • X
  • 7.00
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    В прошлом матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл. Это случилось впервые с 21 ноября, когда команда Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» 0:2.

    Тем не менее «Горожане» остаются лидерами таблицы. У них 65 очков и по-прежнему комфортная фора от преследователей в борьбе за чемпионство.

    До этого «Шейхи» разгромили «Вулверхэмптон» 4:1 и победили «Вест Хэм» со счетом 2:1. Также была победа в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).

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    Отметим, что «Ман Сити» проиграл дома лишь два матча из 15, победив при этом в 11 случаях.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» имеет 33 очка на счету. Команда Хазенхюттля занимает 14 позицию после 27 сыгранных поединков. В прошлом туре «святые» прервали серию без побед, выиграв у «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

    До этого в чемпионате гости не побеждали на протяжении 9 выступлений — 8 поражений и одна ничья. Из последних неудач выделим 0:1 с «Эвертоном», 0:3 с «Лидсом» и 1:2 с «Вулверхэмптоном». Также была ничья 1:1 с «Челси».

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    • Что касается выступлений в гостях, то у «Саутгемптона» не лучший показатель. Команда идет на 16 месте, имея всего 4 победы в 14 поединках.

    В лазарете у гостей Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу и Тео Уолкотт.

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка

    «Ман Сити» безоговорочный фаворит встречи за 1.22. На «Саутгемптон» дают 14.0. Ничья выставлена с коэффициентом 7.00.

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    «Ман Сити» будет играть на победу, как и всегда. Тем более что команда проиграла в дерби «Ман Юнайтед». Учитывая такой плотный график, лучше будет досрочно оформить чемпионство, а для этого нужно набирать баллы в каждой игре.

    Сейчас «Саутгемптон» имеет не лучшую оборону. «Горожане», если не учитывать матч с МЮ, чаще всего забивают не менее двух голов. Мы ставим на победу «Ман Сити» с форой -1.5 за 1.63.

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