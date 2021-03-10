В 33 туре чемпионата Англии (АПЛ) «Манчестер Сити» примет «Саутгемптон» на стадионе «Этихад». Игра состоится 10 марта. Стартовый свисток даст Джонатан Мосс в 21:00 мск. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

В прошлом матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» проиграл. Это случилось впервые с 21 ноября, когда команда Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» 0:2.

Тем не менее «Горожане» остаются лидерами таблицы. У них 65 очков и по-прежнему комфортная фора от преследователей в борьбе за чемпионство.

До этого «Шейхи» разгромили «Вулверхэмптон» 4:1 и победили «Вест Хэм» со счетом 2:1. Также была победа в матче Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

Отметим, что «Ман Сити» проиграл дома лишь два матча из 15, победив при этом в 11 случаях.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» имеет 33 очка на счету. Команда Хазенхюттля занимает 14 позицию после 27 сыгранных поединков. В прошлом туре «святые» прервали серию без побед, выиграв у «Шеффилд Юнайтед» 2:0.

До этого в чемпионате гости не побеждали на протяжении 9 выступлений — 8 поражений и одна ничья. Из последних неудач выделим 0:1 с «Эвертоном», 0:3 с «Лидсом» и 1:2 с «Вулверхэмптоном». Также была ничья 1:1 с «Челси».

Что касается выступлений в гостях, то у «Саутгемптона» не лучший показатель. Команда идет на 16 месте, имея всего 4 победы в 14 поединках.

В лазарете у гостей Дэнни Ингс, Ориоль Ромеу и Тео Уолкотт.

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз и ставка

«Ман Сити» безоговорочный фаворит встречи за 1.22. На «Саутгемптон» дают 14.0. Ничья выставлена с коэффициентом 7.00.

«Ман Сити» будет играть на победу, как и всегда. Тем более что команда проиграла в дерби «Ман Юнайтед». Учитывая такой плотный график, лучше будет досрочно оформить чемпионство, а для этого нужно набирать баллы в каждой игре.

Сейчас «Саутгемптон» имеет не лучшую оборону. «Горожане», если не учитывать матч с МЮ, чаще всего забивают не менее двух голов. Мы ставим на победу «Ман Сити» с форой -1.5 за 1.63.