В понедельник, 8 марта, в рамках 21-го тура РПЛ «Рубин» будет принимать питерский «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 16:30 по мск. «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

«Рубин» арендовал хавбека Мицуки Сайто, подписал хавбека «Зенита» Леона Мусаева, а из «Тамбова» — хава Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко. Ушел Дмитрий Тарасов.

На сборах казанцы провели девять контрольных матчей, в которых одержали пять побед и потерпели два поражения, уступив со счетом 2:3 «Динамо» и «Томи».

В последнем матче «Рубин» одержал первую за десять лет выездную победу в РПЛ над «Спартаком», обыграв красно-белых со счетом 2:0 благодаря дублю Джордже Деспотовича.

Календарь и таблица РПЛ

После 20 туров РПЛ «Рубин» на 9-м месте с 31 очком. Разница мячей 26-25, Деспотович забил 9 голов. Не сыграет дисквалифицированный Оливер Абильгор и травмированный Сайто.

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» успешно провели зимние споры, выиграв все свои контрольные встречи и сохранив свои ворота на замке в шести из семи поединков.

В первом официальном матче 2021 года «Зенит» неожиданно проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) и вылетел из Кубка России.

Затем подопечные Сергея Семака в рамках РПЛ упустили на последних минутах домашнюю победу над «Ростовом», игравшим в меньшинстве — 2:2.

После 20 туров «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ с 42 очками. Разница мячей 45-17, по 11 голов забили Артем Дзюба и Сердар Азмун. Не сыграет травмированный Малком.

«Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Зенита» — 1.68.

В первом круге «Рубин» победил на выезде 2:1. В прошлом сезоне «Зенит» победил 5:0 дома и 2:1 в Казани.

«Зенит» в 6 последних матчах в Казани пять раз победил и один раз сыграл вничью. Тем не менее, прогнозируем что «Рубин» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.96.