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    Все новости спорта

    Вспомнит ли «Рубин», как обыгрывать «Зенит» в Казани?

    «Рубин» — «Зенит». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат России, 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Зенит»
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    Леонид Слуцкий
    В понедельник, 8 марта, в рамках 21-го тура РПЛ «Рубин» будет принимать питерский «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена», начало — в 16:30 по мск. «Рубин» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2021 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 16:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.30
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Рубин»

    «Рубин» арендовал хавбека Мицуки Сайто, подписал хавбека «Зенита» Леона Мусаева, а из «Тамбова» — хава Михаила Костюкова и защитника Алексея Грицаенко. Ушел Дмитрий Тарасов.

    На сборах казанцы провели девять контрольных матчей, в которых одержали пять побед и потерпели два поражения, уступив со счетом 2:3 «Динамо» и «Томи».

    В последнем матче «Рубин» одержал первую за десять лет выездную победу в РПЛ над «Спартаком», обыграв красно-белых со счетом 2:0 благодаря дублю Джордже Деспотовича.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 20 туров РПЛ «Рубин» на 9-м месте с 31 очком. Разница мячей 26-25, Деспотович забил 9 голов. Не сыграет дисквалифицированный Оливер Абильгор и травмированный Сайто.

    «Зенит»

    «Сине-бело-голубые» успешно провели зимние споры, выиграв все свои контрольные встречи и сохранив свои ворота на замке в шести из семи поединков.

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    Затем подопечные Сергея Семака в рамках РПЛ упустили на последних минутах домашнюю победу над «Ростовом», игравшим в меньшинстве — 2:2.

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    «Рубин» — «Зенит». Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.00, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Зенита» — 1.68.

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    В первом круге «Рубин» победил на выезде 2:1. В прошлом сезоне «Зенит» победил 5:0 дома и 2:1 в Казани.

    «Зенит» в 6 последних матчах в Казани пять раз победил и один раз сыграл вничью. Тем не менее, прогнозируем что «Рубин» не проиграет дома.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок «Обе забьют» за 1.96.

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