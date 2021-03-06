«Алания»
«Алания» в нынешнем сезоне бьется за стыки. Сейчас команда занимает 6 место, имея в своем активе 49 очков.
Правда, старт сезона владикавказцам не удался. Домашнее поражение от аутсайдера лиги «Томи» (2:3) вышло еще и с горьким привкусом скандальности.
А ведь до того обыграть «Аланию» в ее логове было делом почти безнадежным. Теперь же еще и наставник команды Спартак Гогниев получил заслуженную длительную дисквалификацию.
Тем не менее, «Алания» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что в поединке первого круга осетины на выезде справились с «Иртышом» (0:2).
«Иртыш»
«Иртыш» в первой части сезона выглядел крайне неуверенно. Омский клуб твердо шел на вылет, но затем улучшил свои результаты.
Сейчас команда занимает 16 место в турнирной таблице с 30 очками в активе. Правда, место в ФНЛ на будущий сезон «Иртыш» себе еще не забронировал.
В минувшем туре «Иртыш» проиграл. Дома команда уступила «Нефтехимику» (1:2), однако выезда во Владикавказ не боится.
Вот только омский клуб слабоват в атаке. Забила команда всего 25 мячей в 27 встречах, пропустив в свои ворота 36.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.40, на ничью за 4.54, а на «Иртыш» — за 8.44
Хозяева борются за выход в стыки, тем паче, проиграли в минувшем туре.
«Иртыш» бьется за выживание, и явно будет рад даже выездной ничьей.
Владикавказцы борются за выход в РПЛ, к тому же удачно играют против «Иртыша». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84