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    «Алания» сразу понесется в атаку

    «Алания» — «Иртыш». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, ФНЛ, 6 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Иртыш»
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    Спартак Гогниев
    «Алания» сыграет на своем поле с «Иртышом» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Алания» — «Иртыш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алания»

    «Алания» в нынешнем сезоне бьется за стыки. Сейчас команда занимает 6 место, имея в своем активе 49 очков.

    Правда, старт сезона владикавказцам не удался. Домашнее поражение от аутсайдера лиги «Томи» (2:3) вышло еще и с горьким привкусом скандальности.

    А ведь до того обыграть «Аланию» в ее логове было делом почти безнадежным. Теперь же еще и наставник команды Спартак Гогниев получил заслуженную длительную дисквалификацию.

    Прогнозы на ФНЛ

    Тем не менее, «Алания» продолжает борьбу за выход в РПЛ. Стоит отметить, что в поединке первого круга осетины на выезде справились с «Иртышом» (0:2).

    «Иртыш»

    «Иртыш» в первой части сезона выглядел крайне неуверенно. Омский клуб твердо шел на вылет, но затем улучшил свои результаты.

    Сейчас команда занимает 16 место в турнирной таблице с 30 очками в активе. Правда, место в ФНЛ на будущий сезон «Иртыш» себе еще не забронировал.

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    • В минувшем туре «Иртыш» проиграл. Дома команда уступила «Нефтехимику» (1:2), однако выезда во Владикавказ не боится.

    Вот только омский клуб слабоват в атаке. Забила команда всего 25 мячей в 27 встречах, пропустив в свои ворота 36.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 1.40, на ничью за 4.54, а на «Иртыш» — за 8.44

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    Хозяева борются за выход в стыки, тем паче, проиграли в минувшем туре.

    «Иртыш» бьется за выживание, и явно будет рад даже выездной ничьей.

    Владикавказцы борются за выход в РПЛ, к тому же удачно играют против «Иртыша». Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.84

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