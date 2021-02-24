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    «Гронинген» — «Фейеноорд». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Нидерландов, 24 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гронинген» — «Фейеноорд»
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    «Гронинген»
    В среду, 24 февраля, в перенесенном поединке 21-го тура нидерландской Эредивизии «Гронинген» на своем стадионе «Еуроборг» сыграет с «Фейеноордом». Стартовый свисток будет дан в 20:45 по мск. «Гронинген» — «Фейеноорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 24 Февраля 2021 года
    Гронинген
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Гронинген 20:45 Фейеноорд Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.25
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  • 3.55
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  • 2.15
  • Ставка!
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    «Гронинген»

    С 38 набранными очками «Гронинген» находится на шестой строке в турнирной таблице Эредивизии, и даже в случае успеха в этом матче там же и останется.

    В своем последнем проведенном поединке «зелено-белые» расписали выездную мировую с «Хераклесом», сыграв 1:1, что стала для них первой мировой за последние пять встреч первенства.

    Туром ранее коллектив на своей арене смог минимально одолеть «Зволле» со счетом 1:0, а перед этим уступил тому же «Хераклесу» (0:1) в гостях, ставшая всего вторым фиаско за последние восемь игр чемпионата.

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    На своем поле «Гронинген» в текущем розыгрыше Эредивизии разжился 21 баллом из 38 общих, выиграв шесть встреч при трех мировых исходах и двух поражениях, разница мячей — 14:8.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» после 22 сыгранных матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизии, набрав 42 очка и отстает от третьей строки на четыре пункта.

    В своем последнем проеденном поединке клуб из Роттердама расписал выездную мировую с «Твенте» (2:2), а ранее он обыграл в родных стенах ПСВ (3:1) и «Виллем II» (5:0).

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    • Перед этим «южане» потерпели три подряд поражения, уступив в этот период с разницей в один мяч «Аяксу» (0:1) и АЗ (2:3), а также были разгромлены на выезде «Херенвеном» — 0:3.

    На выезде в этом чемпионате Нидерландов «Фейеннорд» набрал 20 очков из 42. Коллектив выиграл шесть раз, трижды терпел фиаско и два раза делил очки с оппонентами, разница мячей — 21:13.

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    В первом круге «Фейеноорд» дома выиграл 2:0, а в прошлом сезоне на поле «Гронингена» эти клубы сыграли вничью 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фейеноорда» — 2.15, победа «Гронингена» — 3.35, ничья — 3.55.

    «Гронинген» на своем поле довольно-таки неуступчив, поэтому в данной встрече рекомендуем ставить на хозяев с Х. Наш прогноз на эту встречу — 1Х.

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