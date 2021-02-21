В воскресенье, 21 февраля, в рамках 1/8 финала Кубка России «Ростов» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом». Начало игры — в 19:30 по мск. «Ростов» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ростов»

«Ростов» в Кубке России в прошлом сезоне дошел до 1/8 финала и проиграл там «Спартаку» (1:2), а в этом розыгрыше возьмет старт только на этом этапе.

На зимний перерыв «комбайнеры» ушли на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 32 балла и отстает от четвертой еврокубковой строки всего на пункт.

В своем последнем официальном поединке, который состоялся в середине декабря прошлого года, ростовская команда уступила на своей арене московскому ЦСКА со счетом 1:3.

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Отметим, что вот уже 13 официальных поединков подряд «Ростов» не играет вничью, одержав за это время семь побед и проиграв в шести других играх.

«Ахмат»

В прошлом сезоне Кубка России «Ахмат» добрался до четвертьфинала, где только по итогам овертайма дома уступил будущему победителю турнира «Зениту» (1:2 ОТ).

В этом кубковом турнире грозненский коллектив стартовал с групповой стадии, опередив там ногинское «Знамя» и ярославский «Шинник», выиграв один матч в основное время, а другой поединок в серии послематчевых пенальти.

«Волки» закончили первую часть чемпионата России на девятой позиции в турнирной таблице, набрав в 19 проведенных встречах 26 очков, значительно отставая от еврокубковой зоны.

В своем последнем официальном матче «Ахмат» сыграл вничью дома с «Рубином» (0:0) и продлил свою безвыигрышную серию до пяти поединков, в которой три раза расписал мировые и дважды потерпел фиаско. Причем в четырех последних матчах он не забил ни одного гола.

В первом круге этого чемпионата «Ростов» обыграл в Грозном «Ахмат» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне «комбайнеры» выиграли дома у своего предстоящего противника (3:0), а в гостях была ничья 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ростова» — 2.35, победа «Ахмата» — 3.20, ничья — 3.15.

Проход: «Ростова» — 1.70; «Ахмата» — 2.17.

За последние шесть очных встреч только дважды эти клубы забили на двоих более двух мячей. Так что и от данной игры не стоит ожидать верхового исхода. Наш прогноз и ставка на эту встречу — ТМ 2,0.