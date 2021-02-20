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    «Челси» продолжит победную поступь?

    «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.80 на матч АПЛ 20 февраля 2021 года

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    Каллум Хадсон-Одои
    «Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 15:30 мск. «Саутгемптон» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Февраля 2021 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 15:30 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.35
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в нынешнем сезоне демонстрирует не самые позитивные результаты. От борьбы за выживание клуб избавлен, однако ни на что серьезное не претендует.

    У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 30 забитых голов в 23 матчах. При этом пропускают «святые» довольно часто — 39 мячей.

    В минувшем туре «Саутгемптон» вновь проиграл. Дома «святые» не смогли устоять перед натиском «Вулверхэмптона» (1:2).

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    С «Челси» «святые» играют не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.

    «Челси»

    «Челси» в минувшем туре добыл свою пятую победу кряду. В домашней встрече с «Ньюкаслом» команда Томаса Тухеля продемонстрировала свой класс (2:0).

    Сейчас «аристократы» пребывают на 4 месте в турнирной таблице с 42 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы команды быстро выросли.

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    • Что говорить, если при Тухеле лондонцы молниеносно улучшили свои результаты и, прежде всего, игру в обороне. Забить в ворота «Челси» сейчас крайне непростое предприятие.

    Вероятнее всего, и в этом матче гости будут верными себе. Вероятнее всего, подопечные Тухеля сумеют победить, не пропустив в свои ворота.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.80, на ничью за 3.85, а на «Саутгемптон» — за 4.35

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    «Саутгемптон» в последнее время заметно лихорадит, особенно в обороне.

    «Челси» наверняка будет стремиться продлить свою победную серию.

    Гости почти безгрешны в обороне, тем паче, в последних матчах неизменно побеждают. Наши прогноз и ставка — Победа «Челси» с коэффициентом 1.80

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