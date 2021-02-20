«Саутгемптон»
«Саутгемптон» в нынешнем сезоне демонстрирует не самые позитивные результаты. От борьбы за выживание клуб избавлен, однако ни на что серьезное не претендует.
У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 30 забитых голов в 23 матчах. При этом пропускают «святые» довольно часто — 39 мячей.
В минувшем туре «Саутгемптон» вновь проиграл. Дома «святые» не смогли устоять перед натиском «Вулверхэмптона» (1:2).
С «Челси» «святые» играют не столь успешно. В 5 последних очных встречах была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.
«Челси»
«Челси» в минувшем туре добыл свою пятую победу кряду. В домашней встрече с «Ньюкаслом» команда Томаса Тухеля продемонстрировала свой класс (2:0).
Сейчас «аристократы» пребывают на 4 месте в турнирной таблице с 42 очками в активе. Очевидно, в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов шансы команды быстро выросли.
Что говорить, если при Тухеле лондонцы молниеносно улучшили свои результаты и, прежде всего, игру в обороне. Забить в ворота «Челси» сейчас крайне непростое предприятие.
Вероятнее всего, и в этом матче гости будут верными себе. Вероятнее всего, подопечные Тухеля сумеют победить, не пропустив в свои ворота.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 1.80, на ничью за 3.85, а на «Саутгемптон» — за 4.35
«Саутгемптон» в последнее время заметно лихорадит, особенно в обороне.
«Челси» наверняка будет стремиться продлить свою победную серию.
Гости почти безгрешны в обороне, тем паче, в последних матчах неизменно побеждают. Наши прогноз и ставка — Победа «Челси» с коэффициентом 1.80