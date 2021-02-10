10 февраля состоится ответная встреча между «Аталантой» и «Наполи» в рамках полуфинала Кубка Италии. Начало поединка в 22:45 мск. Первая игра завершилась со счетом 0:0. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта» не побеждала в последних трех выступлениях. Подопечные Джана Пьера Гасперини дважды играли вничью и один раз потерпели поражение.

«Черно-синие», помимо нулевой ничьи с «Наполи», проиграли «Лацио» 1:3 в матче Серии А. В последнем туре чемпионата команда не смогла удержать победу над «Торино». Хозяева вели в счете 3:0, но пропустили 3 гола в ответ и набрали одно очко вместо трех.

Последнюю победу «Аталанта» одержала 27 января, когда в четвертьфинале Кубка Италии победила «Лацио» со счетом 3:2.

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В лазарете у команды Ханс Хатебур. Повреждение получил Йоаким Мехле.

«Наполи»

Судя по последним сводкам, у Гаттузо проблемы. Ему ставят ультиматум в связи ухудшением ситуации в чемпионате. Там команда проиграла в двух из трех матчей.

«Наполи» в последней игре уступил «Дженоа» 1:2, которая борется за выживание. Также было поражение от «Вероны» (1:3). Если говорить о последних победах, то здесь стоит отметить 4:2 в четвертьфинале Кубка со «Специей» и 2:0 в чемпионате с «Пармой».

Выездная серия «неаполитанцев» оставляет желать лучшего. Они проиграли в трех матчах подряд.

Есть серьезные проблемы в обороне. Не смогут выступить Манолас и Кулибали. Болеет Гулям и травмирован Мертенс.

Прогноз

1.85 и 4.20 — коэффициенты на победу «Аталанты» и «Наполи» соответственно. 3.90 — коэффициент на ничью. 1.73 и 2.18 — коэффициенты на проход команд в финальную стадию турнира.

Первая игра неожиданно для всех закончилась нулевой ничьей. Для обоих наставников этот сезон в чемпионате Италии складывается не так гладко. Так что за Кубок они будут цепляться всеми силами.

В первом матче, несмотря на ничью, «Аталанта» выглядело немного увереннее. Вполне возможно, что во второй игре на своем поле команда добьется нужного результата, пускай не в основное время. Ставим на проход «Аталанты» за 1.73.