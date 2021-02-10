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    «Аталанта» пройдет в следующий раунд Кубка Италии?

    «Аталанта» — «Наполи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбольный матч Кубка Италии 10 февраля 2021 года

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    «Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставка
    Луис Муриэль
    10 февраля состоится ответная встреча между «Аталантой» и «Наполи» в рамках полуфинала Кубка Италии. Начало поединка в 22:45 мск. Первая игра завершилась со счетом 0:0. «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 10 Февраля 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта» не побеждала в последних трех выступлениях. Подопечные Джана Пьера Гасперини дважды играли вничью и один раз потерпели поражение.

    «Черно-синие», помимо нулевой ничьи с «Наполи», проиграли «Лацио» 1:3 в матче Серии А. В последнем туре чемпионата команда не смогла удержать победу над «Торино». Хозяева вели в счете 3:0, но пропустили 3 гола в ответ и набрали одно очко вместо трех.

    Последнюю победу «Аталанта» одержала 27 января, когда в четвертьфинале Кубка Италии победила «Лацио» со счетом 3:2.

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    В лазарете у команды Ханс Хатебур. Повреждение получил Йоаким Мехле.

    «Наполи»

    Судя по последним сводкам, у Гаттузо проблемы. Ему ставят ультиматум в связи ухудшением ситуации в чемпионате. Там команда проиграла в двух из трех матчей.

    «Наполи» в последней игре уступил «Дженоа» 1:2, которая борется за выживание. Также было поражение от «Вероны» (1:3). Если говорить о последних победах, то здесь стоит отметить 4:2 в четвертьфинале Кубка со «Специей» и 2:0 в чемпионате с «Пармой».

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    • Выездная серия «неаполитанцев» оставляет желать лучшего. Они проиграли в трех матчах подряд.

    Есть серьезные проблемы в обороне. Не смогут выступить Манолас и Кулибали. Болеет Гулям и травмирован Мертенс.

    Прогноз

    1.85 и 4.20 — коэффициенты на победу «Аталанты» и «Наполи» соответственно. 3.90 — коэффициент на ничью. 1.73 и 2.18 — коэффициенты на проход команд в финальную стадию турнира.

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    Первая игра неожиданно для всех закончилась нулевой ничьей. Для обоих наставников этот сезон в чемпионате Италии складывается не так гладко. Так что за Кубок они будут цепляться всеми силами.

    В первом матче, несмотря на ничью, «Аталанта» выглядело немного увереннее. Вполне возможно, что во второй игре на своем поле команда добьется нужного результата, пускай не в основное время. Ставим на проход «Аталанты» за 1.73.

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