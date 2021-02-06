ПСВ
У ПСВ на счету числится 43 набранных балла, с которыми команда разместилась на второй строке в турнирной таблице, уступая семь баллов лидирующему «Аяксу».
За всю турнирную дистанцию коллектив из Эйндховена проиграл трижды. Одно из фиаско состоялось 13 января на своей арене от «АЗ Алкмар» со счетом 1:3.
После того «крестьяне» только выигрывали. В рамках Эредивизии они повергли «Спарту» (5:3), «Валвейк» и «Эммен» (по 2:0), а также прошли в Кубке страны «Волендам» (2:0) из второй лиги.
Третье поражение коллективу после четырех побед кряду нанес «Фейеноорд» со счетом 1:3, из-за чего теперь команда просто не имеет права проигрывать, если рассчитывает стать чемпионом.
«Твенте»
«Твенте» с 30 набранными баллами располагается на седьмом месте (зона плей-офф за еврокубки) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, опережая восьмую строку на два пункта.
Клуб из города Энсхеде начал 2021 год с выездной крупной виктории над аутсайдером «Эмменом» (4:1). Затем коллектив не радует позитивными результатами, дважды проиграв при одной мировой.
Ничья состоялась в гостях с соседом по турнирке «Гронингеном» (2:2), а обе неудачи были в родных стенах — 1:3 от лидирующего «Аякса» и 0:1 от «Венло», ведущего борьбу за выживание.
В двух последующих турах клуб дважды сыграл вничью 0:0 со «Спартой» Роттердам и «Херенвеном». Теперь его безвыигрышная серия составляет пять матчей.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.
Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,60.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.