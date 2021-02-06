6 февраля в Эйндховене на стадионе «Филипс» ПСВ сыграет с «Твенте» в 21-м туре нидерландской Эредивизии. Начало — в 18:30 по мск. ПСВ — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСВ

У ПСВ на счету числится 43 набранных балла, с которыми команда разместилась на второй строке в турнирной таблице, уступая семь баллов лидирующему «Аяксу».

За всю турнирную дистанцию коллектив из Эйндховена проиграл трижды. Одно из фиаско состоялось 13 января на своей арене от «АЗ Алкмар» со счетом 1:3.

После того «крестьяне» только выигрывали. В рамках Эредивизии они повергли «Спарту» (5:3), «Валвейк» и «Эммен» (по 2:0), а также прошли в Кубке страны «Волендам» (2:0) из второй лиги.

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Третье поражение коллективу после четырех побед кряду нанес «Фейеноорд» со счетом 1:3, из-за чего теперь команда просто не имеет права проигрывать, если рассчитывает стать чемпионом.

«Твенте»

«Твенте» с 30 набранными баллами располагается на седьмом месте (зона плей-офф за еврокубки) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, опережая восьмую строку на два пункта.

Клуб из города Энсхеде начал 2021 год с выездной крупной виктории над аутсайдером «Эмменом» (4:1). Затем коллектив не радует позитивными результатами, дважды проиграв при одной мировой.

Ничья состоялась в гостях с соседом по турнирке «Гронингеном» (2:2), а обе неудачи были в родных стенах — 1:3 от лидирующего «Аякса» и 0:1 от «Венло», ведущего борьбу за выживание.

В двух последующих турах клуб дважды сыграл вничью 0:0 со «Спартой» Роттердам и «Херенвеном». Теперь его безвыигрышная серия составляет пять матчей.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех гостей оценивается в 7,50, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,30.