В 22 туре французской Лиги 1 «Лорьян» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на стадионе «Ив Алленма» 31 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лорьян»

В декабре «Лорьян» в гостях уступил ПСЖ (0:2), после чего на своем поле был разгромлен «Ренном» (0:3)

Перед Рождеством «мерлузовые» поделили очки с «Ниццей» (2:2), а новый год начали с домашнего поражения от «Монако» (2:5).

В последних матчах «оранжево-черные» уступили на выезде «Бордо» (1:2), а затем прервали безвыигрышную серию, одолев «Дижон» (3:2).

Все прогнозы на Лигу 1

После 20 матчей Лиги 1 «Лорьян» с 15 очками на 19-м месте. Разница мячей 23-40. Пять голов забил Йоан Висса.

ПСЖ

Перед Новым годом главный тренер парижан Томас Тухель был уволен, а его место занял Маурисио Почеттино.

Дебют аргентинцу не слишком удался — ПСЖ поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1), но в домашнем матче с «Брестом» парижане одержали крупную победу — 3:0.

Затем Почеттино завоевал с клубом первый трофей, победив в матче за Суперкубок Франции «Марсель» со счетом 2:1.

В последних матчах парижане в рамках Лиги 1 на выезде одолели «Анже» (1:0), а потом дома разгромили «Монпелье» (4:0).

Календарь и таблица Лиги 1

После 21 тура чемпионата Франции ПСЖ с 45 очками идет вторым, на 1 балл отставая от «Лиона». Разница мячей 48-11, 14 голов забил Килиан Мбаппе, еще 9 Мойзе Кин.

Прогноз и ставки

На победу «Лорьяна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 16.00, на ничью в основное время — 8.20, а на победу «ПСЖ» — 1.16.

Год назад «Лорьян» принимал ПСЖ в рамках 1/16 финала Кубка Франции, проиграв со счетом 0:1.

Парижане выиграли последние 12 матчей с «Лорьяном», прогнозируем, что парижане победят и в этот раз.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «Обе забьют — нет» за 1.78 и ТБ 3,5 за 1.85.