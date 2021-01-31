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    Продолжит ли ПСЖ свою серию побед над «Лорьяном»?

    «Лорьян» — «ПСЖ». Прогноз и ставка (к. 1.94) на матч чемпионата Франции 31 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лорьян Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    В 22 туре французской Лиги 1 «Лорьян» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на стадионе «Ив Алленма» 31 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Лорьян» — «ПСЖ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Января 2021 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 17:00 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 12.50
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 1.18
  • Ставка!
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    «Лорьян»

    В декабре «Лорьян» в гостях уступил ПСЖ (0:2), после чего на своем поле был разгромлен «Ренном» (0:3)

    Перед Рождеством «мерлузовые» поделили очки с «Ниццей» (2:2), а новый год начали с домашнего поражения от «Монако» (2:5).

    В последних матчах «оранжево-черные» уступили на выезде «Бордо» (1:2), а затем прервали безвыигрышную серию, одолев «Дижон» (3:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 20 матчей Лиги 1 «Лорьян» с 15 очками на 19-м месте. Разница мячей 23-40. Пять голов забил Йоан Висса.

    ПСЖ

    Перед Новым годом главный тренер парижан Томас Тухель был уволен, а его место занял Маурисио Почеттино.

    Дебют аргентинцу не слишком удался — ПСЖ поделил очки с «Сент-Этьеном» (1:1), но в домашнем матче с «Брестом» парижане одержали крупную победу — 3:0.

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    • Затем Почеттино завоевал с клубом первый трофей, победив в матче за Суперкубок Франции «Марсель» со счетом 2:1.

    В последних матчах парижане в рамках Лиги 1 на выезде одолели «Анже» (1:0), а потом дома разгромили «Монпелье» (4:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 21 тура чемпионата Франции ПСЖ с 45 очками идет вторым, на 1 балл отставая от «Лиона». Разница мячей 48-11, 14 голов забил Килиан Мбаппе, еще 9 Мойзе Кин.

    Прогноз и ставки

    На победу «Лорьяна» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 16.00, на ничью в основное время — 8.20, а на победу «ПСЖ» — 1.16.

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    Год назад «Лорьян» принимал ПСЖ в рамках 1/16 финала Кубка Франции, проиграв со счетом 0:1.

    Парижане выиграли последние 12 матчей с «Лорьяном», прогнозируем, что парижане победят и в этот раз.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «Обе забьют — нет» за 1.78 и ТБ 3,5 за 1.85.

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