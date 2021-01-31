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    Роттердамцы прервут серию поражений?

    «Фейеноорд» — ПСВ. Прогноз и ставка (к. 1.63) на матч чемпионата Нидерландов по футболу 31 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Фейеноорд Прогнозы на ПСВ
    «Фейеноорд» — ПСВ: прогноз и ставка
    ПСВ — «Фейеноорд»
    31 января в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» «Фейеноорд» сыграет с «ПСВ Эйндховен» в 20-м туре нидерландской Эредивизии. Начало — в 16:30 по мск. «Фейеноорд» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 31 Января 2021 года
    Фейеноорд
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Фейеноорд 16:30 ПСВ ПСВ
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
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    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» с 35 набранными очками в 19 поединках находится на пятой строке в турнирной таблице Эредивизии, значительно отставая от первой позиции.

    В текущем чемпионате Нидерландов клуб из Роттердама потерпел уже четыре фиаско, три из которых пришлись на последние проведенные матчи. Началась эта серия с гостевого фиаско от «Аякса» (0:1).

    После этого дружина Дика Адвоката уступила дома «АЗ Алкмару» (2:3) и на выезде «Херенвену» (0:3) в прошлом туре. Единственным светлым пятном в это отрезке была победа над «Хераклесем» в Кубке страны — 3:2.

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    К слову, у «Фейеноорда» на данный момент 9-матчевая бескомпромиссная серия. На «Де Куйп» в этом первенстве он добился четырех побед при четырех ничьих и одном поражении, разница мячей — 15:8.

    ПСВ

    У ПСВ на счету числится 43 набранных балла, с которыми команда разместилась на второй строке в турнирной таблице, уступая четыре балла лидирующему «Аяксу».

    За всю турнирную дистанцию коллектив из Эйндховена проиграл лишь дважды. Одно из фиаско состоялось 13 января на своей арене от «АЗ Алкмар» со счетом 1:3.

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    • После того «крестьяне» только выигрывали. В рамках Эредивизии они повергли «Спарту» (5:3), «Валвейк» и «Эммен» (по 2:0), а также прошли в Кубке страны «Волендам» (2:0) из второй лиги.

    Вне родных стен ПСВ в текущем розыгрыше Эредивизии ПСВ уступил лишь раз, еще добился пяти викторий и четыре раза делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных — 24:13.

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    В первом круге в Эйндховене эти команды сыграли вничью (1:1), а в прошлом сезоне «Фейеноорд» дома победил ПСВ со счетом 3:1.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа ПСВ — 2.55, победа «Фейеноорда» — 3.00, ничья — 3.74.

    Роттердамцы провалили свои последние игры чемпионата. Прогнозируем, что на этот раз они соберутся и как минимум не уступят. Наша ставка на эту встречу — 1Х.

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