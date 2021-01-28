«Спарта» Роттердам
«Спарта» после 18 проведенных встреч набрала 21 очко, которое позволяет команде находится на 11 месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от зоны плей-офф на семь пунктов.
Сейчас у клуба из Роттердама 12-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он по шесть раз проигрывал и побеждал.
В новом году «красно-белые» успели провести четыре игры, уступив в трех из них при одном выигрыше. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Утрехта» (0:1), а игровым днем ранее были дома повержены ПСВ — 3:5.
На «Хет Кастел» в текущем розыгрыше Эредивизии «Спарта» добилась двух викторий, столько же раз сыграла вничью и пять раз уступила, разница мячей составляет 19:21.
«Твенте»
«Твенте» с 28 набранными баллами располагается на седьмом месте (зона плей-офф за еврокубки) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, опережая восьмую строку на четыре пункта.
Клуб из города Энсхеде начал 2021 год с выездной крупной виктории над аутсайдером «Эмменом» (4:1). Затем коллектив не радует позитивными результатами, дважды проиграв при одной мировой.
Ничья состоялась в гостях с соседом по турнирке «Гронингеном» (2:2), а обе неудачи были в родных стенах — 1:3 от лидирующего «Аякса» и 0:1 от «Венло», ведущего борьбу за выживание.
Вне родных стен «тюккерсы» в текущем розыгрыше Эредивизии выступают вполне удачно, проиграв лишь раз за восемь проведенных игр. Еще они пять раз победили и дважды делили очки с оппонентами, разница мячей — 19:10.
В первом круге «Твенте» в родных стенах уступил «Спарте» со счетом 0:2, а в прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спарты» — 2.30, победа «Твенты» — 3.00, ничья — 3.70.
В этом матче прогнозируем, что наконец-то прервется бескомпромиссная серия хозяев поля. Ставим в данном матче на мировой исход.