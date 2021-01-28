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    В Роттердаме будет мировой исход?

    «Спарта» Роттердам — «Твенте». Прогноз и ставка (к. 3.70) на футбол, чемпионат Нидерландов, 28 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия
    «Спарта» Роттердам — «Твенте»: прогноз и ставка
    «Твенте» — «Спарта»
    28 января в Роттердаме на стадионе «Хет Кастел» местная «Спарта» сыграет с «Твенте» в 19-м туре нидерландской Эредивизии. Начало — в 20:45 по мск. «Спарта» Роттердам — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 28 Января 2021 года
    Спарта Роттердам
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Спарта Роттердам 20:45 Твенте Твенте
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Спарта» Роттердам

    «Спарта» после 18 проведенных встреч набрала 21 очко, которое позволяет команде находится на 11 месте в турнирной таблице Эредивизии, отставая от зоны плей-офф на семь пунктов.

    Сейчас у клуба из Роттердама 12-матчевая бескомпромиссная серия в рамках чемпионата Нидерландов. В этот период он по шесть раз проигрывал и побеждал.

    В новом году «красно-белые» успели провести четыре игры, уступив в трех из них при одном выигрыше. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Утрехта» (0:1), а игровым днем ранее были дома повержены ПСВ — 3:5.

    Все прогнозы на футбол

    На «Хет Кастел» в текущем розыгрыше Эредивизии «Спарта» добилась двух викторий, столько же раз сыграла вничью и пять раз уступила, разница мячей составляет 19:21.

    «Твенте»

    «Твенте» с 28 набранными баллами располагается на седьмом месте (зона плей-офф за еврокубки) в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, опережая восьмую строку на четыре пункта.

    Клуб из города Энсхеде начал 2021 год с выездной крупной виктории над аутсайдером «Эмменом» (4:1). Затем коллектив не радует позитивными результатами, дважды проиграв при одной мировой.

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  • Вчера

    • Ничья состоялась в гостях с соседом по турнирке «Гронингеном» (2:2), а обе неудачи были в родных стенах — 1:3 от лидирующего «Аякса» и 0:1 от «Венло», ведущего борьбу за выживание.

    Вне родных стен «тюккерсы» в текущем розыгрыше Эредивизии выступают вполне удачно, проиграв лишь раз за восемь проведенных игр. Еще они пять раз победили и дважды делили очки с оппонентами, разница мячей — 19:10.

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    В первом круге «Твенте» в родных стенах уступил «Спарте» со счетом 0:2, а в прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спарты» — 2.30, победа «Твенты» — 3.00, ничья — 3.70.

    В этом матче прогнозируем, что наконец-то прервется бескомпромиссная серия хозяев поля. Ставим в данном матче на мировой исход.

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