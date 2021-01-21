«Коритиба» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка (к. 1.93) на матч чемпионата Бразилии 21 января 2021 года

«Коритиба»
«Коритибе» будет крайне сложно избежать понижения в кассе.За восемь туров до завершения первенства коллектив идет предпоследним в семи очках от спасительной позиции.
Клуб из штата Парана удачно провел последние две встречи, набрав в них четыре очка. Сперва в этот период он расписал домашнюю мировую с середняком «Атлетико Паранаэнсе» (0:0), после чего минимально одолел в гостях соседа по турнирке «Васко да Гама» — 1:0.
Однако перед этим «великолепные» не могли победить в чемпионате на протяжении десяти игр, проиграв за этот промежуток в семи из них, правда, в основном всегда в один мяч.
В родных стенах «Коритиба» набрала на очко больше, чем в гостях — 13 против 12 баллов. Одержала три виктории при четырех ничьих и восьми поражениях, разница мячей — 8:13.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» идет седьмым в турнирной таблице бразильской Серии А, но от зоны Кубка Либертадорес (шестая строка) отстает на четыре пункта, сыграв при этом на игру больше.
Коллектив из Рио-де-Жанейро за последние пять игр первенства трижды уступал и два раза победил. Так оба выигрыша состоялись уже в этом году, где они одолели дома 1:0 кандидата на вылет «Спорт Ресифи» и в гостях команду из топ-4 «Фламенго» (2:1).
Две из трех неудач пришлись еще на конец 2020 года, а в новом «трехцветные» уступили лишь раз, разгромно проиграв на выезде «Коринтиансу» (0:5), который идет сейчас на девятой строке.
На выезде «Флуминенсе» имеет десятую статистику в этом первенстве, выиграв пять игр при трех мировых исходах и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:23.
В первом круге «Флуминенсе» в родных стенах крупно обыграл «Коритибу» — 4:0.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.60.
На викторию «Коритибы» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.10.
Оба коллектива ну никак не устоит ничья, поэтому они не будут отсиживаться в обороне, что должно принести не один забитый гол. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.