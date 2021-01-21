«Коритиба» — «Флуминенсе». Прогноз и ставка (к. 1.93) на матч чемпионата Бразилии 21 января 2021 года

В ночь с 20 на 21 января «Коритиба» на своем поле сыграет с «Флуминенсе» в 31-м туре бразильской Серии А. Встреча начнется в 02:30 по мск. «Коритиба» — «Флуминенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коритиба»

«Коритибе» будет крайне сложно избежать понижения в кассе.За восемь туров до завершения первенства коллектив идет предпоследним в семи очках от спасительной позиции.

Клуб из штата Парана удачно провел последние две встречи, набрав в них четыре очка. Сперва в этот период он расписал домашнюю мировую с середняком «Атлетико Паранаэнсе» (0:0), после чего минимально одолел в гостях соседа по турнирке «Васко да Гама» — 1:0.

Однако перед этим «великолепные» не могли победить в чемпионате на протяжении десяти игр, проиграв за этот промежуток в семи из них, правда, в основном всегда в один мяч.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Коритиба» набрала на очко больше, чем в гостях — 13 против 12 баллов. Одержала три виктории при четырех ничьих и восьми поражениях, разница мячей — 8:13.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» идет седьмым в турнирной таблице бразильской Серии А, но от зоны Кубка Либертадорес (шестая строка) отстает на четыре пункта, сыграв при этом на игру больше.

Коллектив из Рио-де-Жанейро за последние пять игр первенства трижды уступал и два раза победил. Так оба выигрыша состоялись уже в этом году, где они одолели дома 1:0 кандидата на вылет «Спорт Ресифи» и в гостях команду из топ-4 «Фламенго» (2:1).

Две из трех неудач пришлись еще на конец 2020 года, а в новом «трехцветные» уступили лишь раз, разгромно проиграв на выезде «Коринтиансу» (0:5), который идет сейчас на девятой строке.

На выезде «Флуминенсе» имеет десятую статистику в этом первенстве, выиграв пять игр при трех мировых исходах и семи фиаско, разница забитых и пропущенных — 16:23.

В первом круге «Флуминенсе» в родных стенах крупно обыграл «Коритибу» — 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.60.

На викторию «Коритибы» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.10.

Оба коллектива ну никак не устоит ничья, поэтому они не будут отсиживаться в обороне, что должно принести не один забитый гол. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.