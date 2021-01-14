«Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 2.38) на Суперкубок Испании 14 января 2021 года

Мадридский «Реал» сыграет с «Атлетиком» в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Матч пройдет 14 января в Малаге, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

У «Реала» все хорошо — приблизительно так можно описать текущую ситуацию в мадридском клубе. Несмотря на то, что в минувшую субботу команда Зинедина Зидана не смогла выиграть у «Осасуны» — матч завершился со счетом 0:0.

На самом деле, в этом нет ничего удивительного, учитывая, в каких погодных условиях футболистам пришлось играть. Заснеженное поле — не самый привычный пейзаж для испанских клубов.

В Ла Лиге «Реал» после 18-ти сыгранных матчей занимает второе место. Отставание от «Атлетико» составляет всего лишь одно очко, но есть небольшая проблема — «матрасники» провели на три игры меньше.

Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже девять матчей. Последний раз «Королевский клуб» проигрывал в самом начале декабря донецкому «Шахтеру» в Лиге чемпионов. С тех пор Мадрид одержал семь побед и дважды сыграл вничью. И в этих матчах «Реал» пропустил всего лишь три мяча.

Что касается кадровой ситуации, то сейчас у «Реала» всего лишь одна серьезная потеря — бразилец Родриго пока не может играть из-за травмы.

«Атлетик»

Тем времен для «Атлетика» текущий сезон складывается пока что не лучшим образом. Баски застряли в середине турнирной таблицы Ла Лиги, и пока не очень похоже, что им удастся подняться и закрепиться в топ-10.

«Атлетик» чересчур нестабилен. Команда из Бильбао еще ни разу не выигрывала хотя бы в двух матчах кряду. После успешного матча «Атлетик», как правило, проводит неудачную игру.

На прошлой неделе «Атлетик» проиграл на своем поле «Барселоне», но при этом сумел забить два мяча.

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В десяти предыдущих матчах «Атлетик» одержал всего лишь три победы.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.74, ничью в основное время букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Атлетика» — за 5.55.

На самом деле, интриги здесь никакой. «Реал» стал настолько рациональным, что команда вроде «Атлетика», как правило, вообще не на что рассчитывать в матчах с командой Зидана.

Ставка — победа «Реала» за 1.74.

Или ставка на победу «Реала» + тотал матча меньше 3.5 за 2.38. Матчи «Реала» превратились в невероятно скучное зрелище. Только в двух из десяти предыдущих игр с участием Мадрида прошла ставка на тотал забитых мячей больше 2,5.

Поэтому можно поставить на победу «Реала», например, со счетом 2:0 за 7.70.